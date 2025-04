Partnerka herce Ondřeje Malého je výrazně mladší kolegyně jeho bývalé manželky

Ondřej Malý již nějakou dobu netvoří pár s bývalou manželkou Pavlou Tomicovou. Založil si novou rodinu s mladší hereckou kolegyní.

Ondřej Malý, úspěšný český herec oceněný mnoha filmovými cenami, dlouhé roky žil po boku manželky Pavly Tomicové. Po téměř 20 letech manželství ji však vyměnil za její mladší hereckou kolegyni, s níž počal své třetí dítě. Pojďte si s Osobnosti.cz projít, jak se to vlastně celé semlelo.

Konec po dlouhých 19 letech

Ondřej Malý byl vždy mezi českými diváky velmi oblíbeným hercem, ovšem před pár lety upadl v nemilost, když se po 19 letech rozhodl ukončit manželství s herečkou Pavlou Tomicovou. Nebo spíše neměli lidé dostatek pochopení pro způsob, jakým Malý vztah ukončil. Pro mnohé to byl skutečný šok, do té doby manželé patřili k jedněm z nejstabilnějších párů českého showbyznysu.

Poznali se v Divadle Na zábradlí. „Musím říct, že mě Ondra zaujal a byla jsem zamilovaná dřív než on,“ popisovala v roce 2020 Tomicová v rozhovoru pro Český rozhlas. „Ještě bylo nějaké období, říkali nám, že jsme jako bratr a sestra, že jsme velcí přátelé. Ondrášek mi ještě pomáhal s nějakou mojí minulostí, byl to velký kamarád, než se to přesunulo do partnerského vztahu.“ Nakonec dospěli ke svatbě a početí prvního společného potomka, dcery Anežky. Tomicová měla již z předchozího manželství syna Adama. Vše bylo zalité sluncem dlouhé roky. Pak ovšem přišel rok 2021, kdy se v prosinci manželé rozešli.

V červenci 2022 se Tomicová objevila na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech bez manžela a dala tak dosud pouhým spekulacím jasnou podobu. Nebylo už možné rozpad manželství nadále tajit, zvláště když už se začalo mluvit o pravém důvodu, proč je manželství Tomicové a Malého u konce. Byla jím o 19 let mladší herečka Kristýna Kociánová, jak píše iDNES.

Zamiloval se do manželčiny kolegyně

Malý se zamiloval do herecké kolegyně a kamarádky jeho manželky, Kristýny Kociánové. Vše se najednou událo velmi rychle. S Kociánovou se už vídal nějakou dobu, nejdříve byl jejich vztah pouze přátelský, údajně si k ní chodil Malý pro rady, když prožíval krizi v manželství, ale přeskočila jiskra a vznikla nová partnerská dvojice.

Nebyl to však jen nějaký románek, jak se mnozí domnívali, Malý a Kociánová se zamilovali a v září 2022 Kociánová porodila syna Jakuba. Od té doby spolu tvoří rodinu a Ondřej Malý vedle výrazně mladší partnerky jen kvete. Malý se k tématu rozvodu příliš nevyjadřuje, v pořadu Blízká setkání pouze řekl, že celé to období pro něj bylo náročné, ale dle něj nikomu do jejich osobního života nic není a zvolil metodu nekomunikovat, nekomentovat, nechat to úplně být.

