Miloš Zeman si užívá stáří v „bungalovu“, o kterém by většina českých důchodců mohla jen snít. Dům ukrývá jedno prázdné místo.
V naší redakci Osobnosti.cz jsme zaregistrovali, že bývalý prezident tráví podzim života v podmínkách, které jsou v silném kontrastu s realitou většiny seniorů. V únoru 2019 si pořídil pozemek v Lánech za 2,5 milionu korun a během dvou a půl let na něm vyrostl moderní bungalov za několik desítek milionů. Stavba s přísnou ochranou se stala jeho novým domovem hned po odchodu z Hradu.
Pokoj, který čeká marně
V patře má dům jeden pokoj, který Zeman plánoval pro svou dceru Kateřinu. „Nahoře má Kačenka svůj pokoj. Pochybuji, protože tam už je do značné míry zakořeněná,“ svěřil se pro Expres s pochybnostmi, že by se dcera žijící ve Španělsku ještě někdy trvale vrátila do České republiky. Smutek z prázdného pokoje mu prý alespoň částečně vyvažuje pohled na jeho zahradu.
Tráví v ní hodně času prakticky po celý rok. Těší ho, když jsou rostliny rozkvetlé, mění se, rostou. Když přijde návštěva, nejraději ji zve právě ven. Zahrada je koncipována v japonském stylu, s balvany a zenovou atmosférou. „Zahrada je dílem zahradníků, nikoliv moje… já nejsem buddhista a nevyznám se v tom,“ dodává se smíchem.
Zeman si tak užívá soukromí, které mu toto jeho luxusní sídlo poskytuje. Vysoké zdi, bezpečnostní systémy a pečlivě udržovaná zahrada jsou ideální pro dny strávené čtením, rozjímáním a přijímáním vybraných hostů. A přestože se za zdmi jeho domu už možná nikdy neozve smích dcery Kateřiny, exprezident tvrdí, že svůj klid našel.
Sen, který si běžný důchodce nedovolí
Zatímco průměrný český důchodce musí z měsíční penze pokrýt nájem, energie a často i léky, Zeman si užívá vilu za desítky milionů. Podle statistik má průměrný senior k dispozici kolem 20 tisíc korun měsíčně, a někdy ani to ne, což by na údržbu a provoz takového sídla nestačilo ani zdaleka. I proto se v internetových diskusích často objevuje otázka, zda je bývalý prezident skutečně v pozici „běžného důchodce“, jak se někdy rád prezentuje.
Zeman mnohokrát šlápl vedle
Politická kariéra Miloše Zemana přitom nebyla vždy bez problémů. Od kauzy „lánské schůzky“ přes kontroverzní výroky o novinářích až po opakovanou kritiku Evropské unie a otevřenou náklonnost k Rusku či Číně. Zeman byl vždy člověkem, který vzbuzoval silné reakce. Nezapomenutelná zůstává i „lavičková epizoda“ v korunovačních klenotech či moment, kdy si na veřejnosti přizval ochranku, aby mu pomohla stát.
