Karel Roden se se svou manželkou ve společnosti příliš neobjevuje. Raději si užívají normální rodinný život bez zájmu médií.

Karel Roden je vážený český herec, který slaví obrovské úspěchy i v zahraničí. Není se tedy čemu divit, že právě on je v pravidelném hledáčku bulváru. Média se ráda „šťourají“ v jeho osobním životě, a to především kvůli jeho partnerkám. Herec však netouží po ničem jiném než po klidu a normálním životě obyčejného člověka, když přijde domů z práce k milující rodině. Na Osobnosti.cz jsme se zaměřili na to, kdo je žena, ke které se každý den vrací?

S Janem Krausem si vyměnili partnerky

V českém šoubyznysu je dobře známá „výměna manželek“ mezi herci Karlem Rodenem a Janem Krausem. Roden totiž nejdříve žil s Ivanou Chýlkovou, která je dnes manželkou Jana Krause. Ten žil naopak s Janou Krausovou, jež je dnes už bývalou partnerkou Karla Rodena. Prožili spolu přes 20 let. Jeho osudovou láskou se však stala zubařka Laura Čekanová, sestra herce Ernesta Čekana.

Ta mu dokonce porodila i dvě děti, Sofii a Karla. Vzali se v roce 2020 na Karlově zámku ve Skrýšově. Svatba byla komorní, pozvaná byla jen rodina a úzký okruh přátel. Veselku se také podařilo utajit před médii, oba si tedy užili svůj svatební den naplno bez zásahu paparazzi, jak píše Sedmička.

S bulvárem nemá herec příliš dobré zkušenosti, mediální hon na jeho osobu dokonce vyústil v žalobu na vydavatelství Czech News Center v lednu 2016. Rodenova rodina požadovala odškodnění ve výši 8 milionů korun. Předmětem žaloby bylo více jak 60 článků z let 2012–2015, kde byly uvedeny citlivé informace ze soukromí hercovy rodiny, jak uvádí iDnes.

Na veřejnost spolu příliš nechodí

Karel Roden a jeho manželka Laura touží po soukromí a snaží se jej střežit, co nejvíce to jde. Se svou manželkou se herec objevuje ve společnosti jen zřídka, naposledy snad v roce 2021 v rámci benefičního koncertu #opětspolu, jak uvádí Super, jehož účelem bylo získání finančních prostředků na speciální MLS Laser, který má pomáhat pacientům pro prodělání těžké formy covid-19 a zajistit lepší léčbu postižených plic.

