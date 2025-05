Herec ze seriálu Ulice a moderátor Snídaně s Novou Ondřej Havel ukázal svým fanouškům, jak to u nich doma vypadá. Život s dvojčaty není procházka růžovou zahradou.

Herec a moderátor Ondřej Havel se nedávno stal poprvé otcem, a hned dvojnásobným, když mu jeho manželka Bára porodila dvojčata, holčičky Olívii a Elianu. Přestože jsou sociální sítě často plné jen krásných chvil v životě jejich uživatelů, Ondřej se rozhodl jít trochu jinou cestou. Na svém instagramu sdílí střípky z jeho rodinného života tak, jak to u něj doma skutečně vypadá, což v redakci Osobnosti.cz oceňujeme.

Jeho sledujícím se líbí jeho upřímnost

Zatímco po zapnutí některých instagramových profilů můžete pociťovat mírnou depresi, protože váš život není tak dokonalý, jak se u jiných zdá, u Ondřeje Havla vám bude hned lépe. Pokud jste rodiči a vaše dítko každý den zkouší, co vydržíte, Ondřej vám ukáže, že tomu tak není jen u vás. Jako tatínek dvojčat hasí jeden trabl za druhým a zdá se, že plejádám malých každodenní katastrof nebude jen tak konec.

„Občas je dobrý si připomenout, že to, co vidíte na instagramu, není kolikrát realita. Tahle fotka je z velikonočního pondělí a tak, jak si ji užíváme, tak jsme si užili celej den. Od rána do večera neměl chybu, ale takový dny fakt nejsou pořád. Naopak,“ uvedl Ondřej v popisku u rodinné fotografie, kde si užívá venkovní piknik s rodinou, na svém instagramu.

Jeho fanoušci oceňují hercovu upřímnost. Ondřej se řídí heslem „chcete-li zmírnit něčí trápení, sdílejte to svoje“, protože starosti jedněch jsou občas radostí druhých. V rozhovoru pro Magazín DNES o videích, která s manželkou tvoří, uvedl: „Asi vycházejí z našeho nastavení. Pořád v sobě živíme dětskost, odmítáme být kompletně dospělí. Na videích se snažíme úsměvně podávat situace, které zažíváme v podstatě každý den. Bereme je jako možnost tvořit něco společně a jako odreagování. Zatím máme skvělou odezvu.“

Uspáním dětí to nekončí

A tak se nedávno Ondřej pochlubil, co se svou manželkou dělají, když jejich holčičky usnou. Pokud si myslíte, že si společně otevřou láhev prosecca, máte částečně pravdu, ale ještě předtím se pustí do úklidu bytu po celém dni péče o děti. Ve videu pak můžete vidět, že ve chvíli, kdy mají rodiče hotovo a konečně dojde na sklenku prosecca, jedno z miminek se začne ozývat. Nezbývá než rodičům popřát hodně síly a trpělivosti, doufejme však, že nás budou svými historkami ze života s dvojčaty bavit i nadále.

Zdroj: Autorský text, Instagram Ondřeje Havla, IDnes