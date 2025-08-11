Zpěvačka Michaela Nosková se na své letní dovolené nebojí ukázat, jaká skutečně je, sebevědomá žena, která ví, co chce, a netrápí se ideály krásy. V plavkách, s úsměvem a nadhledem ukázala, že větší pozadí rozhodně není důvod ke komplexům. Spíš naopak.
Michaela Nosková vyrazila na Sardinii, kde si nejen užívá moře a slunce, ale také se se svými sledujícími dělí o upřímné momentky. Na fotografiích září v bikinách a vzkazuje jasně, že přirozené tělo je v pořádku. „Jo tak mám prostě velkej zadek no….někdo tam dává výplně, někdo ho odsává a já jsem se s ním sžila. Díky bohu za zpěvačky, co velký zadky dostaly do obliby,“ napsala na Instagram. Na Osobnosti.cz jsme si všimli, že reakce fanoušků byly nadšené. Místo kritiky přišla vlna podpory a uznání.
Žádné drastické diety, jen zdravější přístup
Zpěvačka se svým tělem dlouho bojovala, držela v životě spoustu drastických diet a skončilo to dokonce bulimií a anorexií. Po porodu starší dcery v roce 2010 měla problém se shazováním nabytých kil, a tak dřela v posilovně a nechávala si pomoci i v „hubnoucím centru“, kde o ni pečovali odborníci. Tehdy cítila, že zpěvačka jednoduše nemůže zaujmout jen svým hlasem, ale musí k tomu mít i to „správné“ tělo.
Pak se jí během roku 2014 podařilo s pomocí výživové poradkyně shodit neuvěřitelných 26 kilogramů, pomáhaly jí různé očistné kúry a zdravý jídelníček, také byla v jednom kole, účinkovala v řadě muzikálů, a hlavně se cítila ve svém těle opravdu dobře. Váha ale opět během let různě skákala. V roce 2022 se jí narodila druhá dcera, o rok později se ale rozešla s jejím tatínkem a tehdy zhubla hlavně ze stresu.
Dnes už ví, že klíčem není dokonalost, ale vnitřní klid a přijetí. A fanoušci jí za tuhle otevřenost tleskají a krom toho chválí i její postavu. Na té nicméně Nosková dál pracuje, ne kvůli okolí, ale kvůli sobě. Už před časem začala praktikovat přerušovaný půst a pravidelný pohyb, uvádí Super. „Funguje to, běhám ještě, omezila jsem cukry a za měsíc jsem zhubla 4 kila. Neplánuji to na kila, chci, abych se cítila dobře a vypadalo to dobře. Takže ještě tak tři až čtyři kila, aby to zase nebylo moc,“ řekla.
Sebeláska jako trend i nutnost
Její přístup není o výčitkách, ale o rovnováze. A přesně to je postoj, který mezi ženami stále více rezonuje. Konec drastických diet a honby za dokonalostí. Noskové otevřený přístup k tělu a kráse přichází v době, kdy se na sociálních sítích konečně mění ideál dokonalosti. Místo vyretušovaných fotek přichází vlna autenticity a Michaela je její součástí. Psychologové i koučky sebelásky potvrzují, že právě přijetí vlastního těla je základní kámen zdravého sebevědomí.
Zdroj: Autorský text, Instagram Michaely Noskové, Super, Dáma, Expres, Blesk