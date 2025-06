Zpěvák Jiří Korn se v 68 letech oženil. Vzal si za manželku o 25 let mladší ženu, kterou poznal na golfu.

Zpěvák Jiří Korn se před 8 lety ve věku 68 let znovu oženil. Pro všechny to bylo obrovské překvapení. Ale proč by ne? Láska kvete v každém věku, a i když má za sebou hudebník dvě nevydařená manželství, neznamená to, že zanevře na ženské pokolení. Jak se zdá, jeho víra ve štěstí a lásku se mu vyplatila a poznal svou ženu Renatu. Na Osobnosti.cz jsme se na jejich vztah podívali blíže.

Společný koníček

Jiří Korn poznal svou současnou manželku Renatu Cieslerovou díky svému oblíbenému sportu, kterým je golf. „Golf je naprosto fantastická zábava a radost. Dostal jsem se do tenat tohoto sportu a nelze vyváznout. Odreagovat se při něm snad ani nejde. Je to neustálý boj sám se sebou a hřištěm plným nástrah pro hrající amatéry. Jsem golfem uchvácen,“ uvedl Korn pro IDnes. Právě láska ke společnému koníčku je svedla dohromady a od té dobu spolu žijí šťastně jeden druhému po boku. „Renie je výtečná hráčka a báječná žena.“

Jejich láska jen kvetla a přirozeně vyústila ve svatbu po dlouhých 8 letech vztahu v roce 2017. Překážkou nebyl ani Renatin věk, je totiž o celých 25 let mladší než její manžel. To ale nikdo z nich neřeší, milují se a je jim spolu dobře. „Abychom to uzavřeli a prožili další léta společně, jak by se mělo nebo je u nás zvykem,“ uvedl pro AhaOnline Korn, když se rozpovídal o svém třetím manželství.

Udržuje se díky manželce v kondici

To, že je Renata o 25 let mladší, shledává zpěvák i sama Renata jako výhodu. Nutí ho to totiž udržovat se v kondici. Díky tomu dokáže i v pokročilém věku zpívat a tančit jako před lety, přestože ho sem tam někde píchne a zabolí. Ale i tak předvádí na pódiu obdivuhodné výkony. Jeho posledním velkým počinem byla vyprodaná O2 arena.

Foto: Nextfoto, Jiří Korn s manželkou na oslavě 25. výročí Divadlo Kalich

V roce 2024 oslavil 75. narozeniny velkolepým koncertem, kde svým fanouškům ukázal, že rozhodně nepatří do starého železa. Právě naopak. Překvapil nejen nabitou show, ale také novou písní, kterou složil a nazpíval dokonce v italštině. Kromě novinky zazněly i jeho neznámější hity, jako například Žal se odkládá, Té, co snídá, Ještě tě mám plnou náruč nebo Byl by hřích.

