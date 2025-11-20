Přírodní materiály, spousta světla a kombinace bílé a béžové barvy. Asi tak by se ve stručnosti dala shrnout domácnost Tatiany Drexler.
Do Německa emigrovala ještě s prvním manželem, nakonec tu ale zůstala i po rozvodu. Tatiana Drexler, kterou většina Čechů zná jako přísnou paní porotkyni ze soutěže StarDance, tu má s druhým manželem krásně zařízený domek. A právě na jejich bydlení jsme se na Osobnosti.cz zaměřili.
Tanec je její život
Od roku 2007, kdy poprvé usedla jako porotkyně v soutěži StarDance, Tatianu Drexler poznávají, kamkoliv přijde. A to přitom domovem této slovenské učitelky tance je daleký německý Hannover. Do Německa emigrovala už s prvním manželem ještě v roce 1987, a i když už dávno nejsou spolu, trvale se tu usadila. Později si tu našla svého současného manžela Hartmuta Hoppa, který pracuje jako kriminalista.
Na dojíždění to má tedy opravdu daleko. V Hannoveru i nadále pracuje jako učitelka tance, jak uvádí pro portál IDnes, připravuje tu mladé taneční páry, které se tanci věnují profesionálně. Tak jako ona dříve. O její televizní kariéře taneční kolegové vědí, i proto si z ní občas dělají legraci, neboť za ni musí často hledat náhradu. To když potřebuje odjet „porotcovat“, což je pro ni i po tolika letech stále srdcovka, jak se svěřila portálu AhaOnline.
Bílá, šedá a béžová hrají prim
Na práci se potom připravuje v teple svého hannoverského domu. Ten je zařízený jednoduše, čistě a vzdušně. Hladké linie doplňují přírodní materiály, a především tlumené barvy. Mezi nimi převažuje šedá a béžová, a to v kombinaci s bílou. Jediným výrazným rysem u Tatiany Drexler doma je dřevěná podlaha a dlažba. Dokonce i nábytek je totiž laděný do nekontrastních barev.
Bílé skříně, kuchyňské skříňky, šedá sedací souprava, dřevěný jídelní stůl. A hlavně všude spousta světla a prostoru. Tatiana Drexler tu má také svůj cvičební koutek, kde se udržuje v kondici. Při lekcích totiž párům často ukazuje, jak na to či ono, takže musí být stále fit. Nemá však na to žádnou posilovnu, stačí jí podložka a zrcadlo.
Zdroje: Autorský text, IDnes, AhaOnline, Wikipedie, InstagramTatianaDrexler