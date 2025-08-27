Ondřej Brzobohatý si před dvěma lety pořídil se svou manželkou luxusní byt v Praze, na který si musel vzít půjčku.
Hudebník Ondřej Brzobohatý a moderátorka Daniela Písařovicová prožívají už více než dva roky život v novém společném bytě. Luxusní rezidence v centru Prahy jim poskytuje dostatek prostoru nejen pro současné bydlení, ale i pro budoucí rodinu. Na kolik bydlení vyšlo, jaké má rozměry a kde přesně se nachází?
Po drsném rozvodu konečně štěstí
Ondřej Brzobohatý si v posledních letech prošel velmi nepříjemným obdobím, během kterého plnil titulky předních bulvárních časopisů. Nejdříve se stal terčem pozornosti kvůli rozvodu s Johanou Indrákovou v roce 2013, poté kvůli změně svého příjmení, kdy si k Brzobohatý nechal přidat matčino příjmení Gregor. Sotva se mediální humbuk uklidnil, už byl zase ve všech bulvárech – tentokrát kvůli rozvodu s Tatianou Kuchařovou. Teď už se ale konečně začíná blýskat na dobré časy.
Už v roce 2022 začal chodit s Danielou Písařovicovou a okamžitě ucítil, že je to to pravé ořechové. Brzy nato přišla žádost, v roce 2023 svatba a krátce po ní i nákup luxusního mezonetu v Praze. Podle Extra byl byt pořízen v září zmíněného roku a pár vyšel na 19 milionů korun. Šest milionů měli manželé uhradit ze svých vlastních prostředků, zbytek pak získali z úvěru u České spořitelny.
Byt se nachází na pomezí Malé Strany a Smíchova a do centra to tak mají pouze pár minut pěšky. O bytu není známo mnoho informací, ale vzhledem k ceně se odhaduje, že luxusní apartmá bude mít minimálně dispozici 4+1 a možná i dvě patra. Stejně tak na tom jsou i jiné bytové jednotky v domě, přičemž některé z nich mají i velkou vlastní terasu.
Velký byt pro velkou rodinu
Mnozí jsou toho názoru, že koupě velkého bytu může být náznakem toho, že se pár připravuje přivést na svět svého prvního potomka. Koneckonců, Daniela se netají tím, že by děti opravdu chtěla. „Život bez lásky si neumím představit. A vlastně i bez dětí. Hrozně bych chtěla mít ve svém životě dítě,“ prozradila tenkrát pro Ahaonline.
Na založení rodiny byl dotázán i sám Ondřej, který tuto možnost rozhodně neodmítá. „Byl bych blázen, kdybych s někým, jako je Daniela, nechtěl rodinu,“ prozradil nedávno. Vzhledem k tomu, že Daniele bude brzy 47 let, však řeší i jiné varianty. Daniela se například rozmluvila i o adopci, přičemž přiznala, že toto téma pro ni rozhodně není tabu. Uznává však, že takový krok si žádá spoustu odvahy.