Jana Boušková má syna Jana se zesnulým manželem, kterého usmýkala tramvaj. Nakonec ho vychoval její současný manžel Václav Vydra.
Zdá se až nemožné hovořit vůbec o tom, že by manželé Jana Boušková a Václav Vydra měli někdy jiné partnery než sebe, leč je tomu skutečně tak. Pro oba je to jejich druhé manželství, ovšem osudové, jak jsme si v redakci Osobnosti.cz všimli. Ti dva jsou pro sebe stvoření, znali se už od studií, nicméně Vydra si musel pár let ještě počkat. Boušková si dokonce z prvního manželství přivedla syna Jana.
Byla bláznivě zamilovaná
Jana Boušková se během angažmá v Národním divadle bláznivě zamilovala do herce Petra Svojtky. Jeho charisma bylo pověstné, dokonce byl před Bouškovou už dvakrát ženatý, čehož si byla herečka dobře vědoma, přesto si ho vzala za muže. První manželství bylo s herečkou Kateřinou Macháčkovou, podruhé si vzal herečku Janu Janěkovou. Údajně se obě manželství rozpadla kvůli hercovým psychickým problémům a také nadměrnému pití alkoholu.
Jana Boušková byla jeho třetí a poslední manželkou. Zdali by spolu bývali byli ještě dnes, to už se nikdy nedozvíme. Svojtka totiž tragicky zemřel na kolejích tramvaje. Bylo o něm známo, že má velmi nebezpečnou zálibu, a sice jízdu na spřáhlech mezi tramvajovými vozy. Jeho koníček ho však jednoho smutného dne stál život. Tramvaj ho usmýkala, že ani nebyla možná identifikace těla. Pouze podle nalezených dokladů.
„Pořád se píše o tom, že byl opilej nebo že machroval, nastoupil na spojovací oj tramvaje, z ní spadl a tramvaj ho přejela… To je prostě blbost! Jediný problém byl v tom, že on chudák strašně špatně viděl. A tak nastoupil tam, kam neměl. A to ho bohužel stálo život. Byla to nešťastná náhoda,“ svěřil se kdysi jeho kamarád, herec Jiří Krampol, pro CNN Prima News. Petr Svojtka měl v době své smrti 3 děti. Každé z jednoho manželství.
Společný syn Jan
Jana Boušková a Petr Svojtka za dobu svého krátkého manželství stačili počít syna Jana Svojtku. V době smrti jeho otce mu byly teprve 2 roky. Není tedy možné, aby si na něj pamatoval. Nakonec ho vychoval Bouškové současný manžel, herec Václav Vydra, s nímž vlastní děti nemá. Přestože snaha byla, osud tomu chtěl, aby manželství nebylo naplněno potomkem. Vydra však malého Honzíka přijal za vlastního. Jan vystudoval divadelní režii na DAMU a nyní působí jako divadelní režisér.
Zdroj: Autorský text, CNN Prima News, PrimaŽeny