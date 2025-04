Pavel Zedníček rozhodně není typický penzista. Skáče od jedné pracovní nabídky ke druhé a v žádném případě neodpočívá na gauči u televize.

Pavel Zedníček, vždy usměvavý, vtípky hýřící, stále aktivní herec, je už přes 10 let ve starobním důchodu, ale to rozhodně neznamená, že by se vzdal své práce a užíval si volna. Jen tak se válet doma, to není nic pro něj. Svůj život bez práce si nedokáže představit. Na Osobnosti.cz jsme se zaměřili na to, čím svůj čas vlastně tráví.

Tak trochu jiný důchodce

Herec Pavel Zedníček rozhodně nesplňuje typický obrázek člověka ve starobním důchodu, kdy si většina lidí představuje penzisty u hrnku čaje v houpacím křesle pod dekou, jak luští křížovky, sledují televizní estrády a na zahrádce plejí záhonky. Zedníček je tak trochu jiný důchodce, který si užívá svou penzi prací.

Ne že by musel, ale chce. Starosti s výší své penze si příliš nedělá, sice se kdysi svěřil, že vyměřená částka činila pouhých 10 140 korun, jak uvádí Super, což nezaplatí ani pravidelné poplatky, nicméně valorizace jeho příjem o něco navýšila. Herec je vděčný, že mu důchod chodí pravidelně každý měsíc, a to mu stačí.

Sám se nechal v rozhovoru pro Blesk slyšet, že zahálčivým životem rozhodně žít nechce. To si uvědomil především během nedávné koronavirové pandemie, kdy musel být zavřený doma, dodržovat přísná pravidla a nevystupovat před lidmi. „Takhle ten důchod nechci prožít, radši budu po jevišti chodit po čtyřech než být takhle zavřený,“ řekl.

Na práci si nemůže stěžovat

Naštěstí však nouzi o práci rozhodně nemá. Potkávat ho můžete v divadlech, vidět na televizních obrazovkách, například v divácky úspěšném seriálu Jedna rodina, kde také hraje trochu netradičního dědečka Boba, a nedávno přijal nabídku moderovat nový zábavný pořad Možné je všechno! Pavel Zedníček loni na podzim oslavil krásných 75 let, je vděčný, že mu hlava a tělo stále fungují, že je pořád ještě žádaný a nemůže si stěžovat na množství práce, která ho tolik naplňuje.

