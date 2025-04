David Matásek učinil radikální krok. Po 23 letech podal výpověď v Národním divadle, kde bude pokračovat s hraním už jen jako host.

Oblíbený český herec David Matásek se rozhodl k významnému životnímu kroku. Podal výpověď ze stálého angažmá v Národním divadle. Jeho krok potvrdilo samo divadlo, více se k jeho rozhodnutí však nevyjadřovalo. Redakce Osobnosti.cz se zaměřila na to, co ho k takové změně po 23 letech působení ve Zlaté kapličce vedlo.

Necítil podporu ze strany divadla

Problémy nastaly už v období covidu. Poté, co se svět začal vracet do normálu, otevřela se divadla a herci mohli opět vystupovat, David Matásek zjistil, že je něco jinak. Měl potíže vystupovat před lidmi a trápily ho panické ataky. Naštěstí už je vše z toho pryč, ale zjistil, že se v Národním divadle necítí dobře, necítil, že by mu divadlo jakožto jeho zaměstnavatel bylo oporou a stálo za ním, jak vysvětlil v rozhovoru pro DVTV.

Přestože nedávno nově přijal roli Agamemnóna ve hře Oresteia, rozhodl se k radikálnímu kroku. Podal v Národním divadle výpověď a jeho stálé působení bude ukončeno k poslednímu červenci 2025. Neznamená to však, že by ho zde diváci už nikdy neviděli. „David Matásek odchází k 31. červenci 2025, bude vše dohrávat jako host,“ uvedla pro iDNES mluvčí Činohry Národního divadla Kateřina Ondroušková.

Odešel už jednou

Matásek se poprvé stal členem Činohry Národního divadla už v roce 1991. Působil zde 4 roky, pak odešel do pražského divadla Komedie, kde strávil dalších 7 let. V roce 2002 se vrátil do českého divadelního klenotu a opět se stal součástí Činohry Národního divadla, kde teď po 23 letech končí. Ve svých oblíbených hrách o něj ale nepřijdete.

I po ukončení angažmá v Národním divadle bude vystupovat jako host. Těšit se na něj můžete například v kusech, jako jsou Naši furianti, Mnoho povyku pro nic, Návštěva nebo Audience u královny. Vídat ho můžete také na televizních obrazovkách, hlavní postavu hraje v seriálu Polda na TV Prima, nově dokonce i v divácky oblíbeném seriálu Ordinace v růžové zahradě.

Zdroj: Autorský článek, NárodníDivadlo, iDNES, DVTV