Andrea Černá, představitelka Elišky z pohádky Princezna ze mlejna, vypadá stále skvěle. A to už od natáčení prvního dílu uplynuly tři dekády.

Uběhlo přes 30 let, kdy herečka Andrea Černá ztvárnila Elišku ze mlejna pod taktovou režiséra Zdeňka Trošky. Přesto se však zdá, že herečka zastavila čas a vypadá stejně skvěle jako tehdy. Ano, pár vrásek a roků přibylo, ale nelze jí upřít, že vypadá výborně. Přesto v životě ještě nepotkala toho pravého. Na Osobnosti.cz jsme se zaměřili jak na její pracovní, tak osobní život.

Pracovní život Andrey Černé

Andrea Černá je rodačkou z Karlových Varů, kde se narodila 13. ledna 1977. Vystudovala herectví na Pražské konzervatoři a po jejím absolvování získala stálé angažmá v Divadle J. K. Tyla v Plzni. Od roku 2015 je součástí Divadla na Vinohradech. Když si ji v jejích 16 letech všiml režisér Zdeněk Troška, bylo to pro ni osudové setkání.

Pohádka Princezna ze mlejna jí přinesla nejen slávu (která ji zezačátku dosti zaskočila) a otevřela dveře do televizního a filmového světa, ale pochvaluje si i vztahy, které tehdy navázala. „Jsem moc ráda, že mě tahle zkušenost potkala. Poznala jsem spoustu báječných lidí a mám je kolem sebe dodnes,“ prozradila pro Český rozhlas.

Dlouholeté přátelství ji pojí třeba s jejím hereckým kolegou Radkem Valentou, který zde ztvárnil postavu Jindřicha, milého Elišky. Společně pracují na pořadu, v němž s publikem sdílejí příběhy o adventu, tradicích a zvyklostech a zpívají koledy. Vedle herectví se Černá věnuje také hudbě, je zpěvačkou v kapele Budiž. K tomu také skládá básně.

Láska se jí stále vyhýbá

Herečka si své soukromí bedlivě střeží, nicméně se nikdy netajila tím, že by si přála velkou rodinu. Vždy toužila po dětech, dokonce jich chtěla mít pět. Ovšem její přání se jí dosud nesplnilo. Co je známo, je bezdětná a zatím stále svobodná. To ale neznamená, že smutní někde sama v koutě. Černá má plné ruce práce a bylo tomu tak vždycky.

Neustále musí něco dělat a tvořit, takže volného času příliš nemá, a pokud ano, umí jej produktivně naplnit. Možná to také souvisí s jejím diagnostikovaným ADHD – poruchou pozornosti s hyperaktivitou, jež se vyznačuje především tím, že se jedinci nedokážou dlouhodobě soustředit na jednu věc, nadměrnou aktivitou a impulzivitou. Prozradila také svůj recept, jak si udržet mladistvý vzhled. „Pozitivní mysl a žít vědomě,“ uvedla pro eXtra.

Zdroj: Autorský text, Wikipedie, Blesk, ČeskýRozhlas, eXtra