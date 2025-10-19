Denisa Nesvačilová se rozhodla pro další krok ve vztahu se svým přítelem Michalem. Budou spolu bydlet.
Herečka Denisa Nesvačilová v současné době snad už nemůže být šťastnější, jak jsme si v redakci Osobnosti.cz všimli. Po několika nevydařených vztazích a mediální masáži konečně do jejího srdce vstoupil muž, o němž je přesvědčená, že je tím pravým parťákem do života. Ostatně to dokazuje i fakt, že si začínají budovat společné hnízdečko lásky.
Nevydařené vztahy
Milostný život herečky Denisy Nesvačilové se někdy zdá být skutečně turbulentním. Ne, že by to tak vyloženě chtěla, zkrátka jen neměla příliš štěstí na muže. Vídala se například s Vilémem Postráneckým, synem Václava Postráneckého, s nímž se seznámila během natáčení dobového seriálu Vyprávěj. Vztah však skončil po jednom roce. Po Vilémovi přisel režisér Daniel Pánek, ovšem údajně si měl najít jinou ženu, které dal před Nesvačilovou přednost.
Tři roky randila s hudebníkem Janem Melíškem, a pak přišel vztah nevztah se scenáristou Petrem Kolečkem. Jejich románek byl hojně propíraný médii, která možná přispěla k jeho krachu, nicméně bylo na pováženou, že Kolečko měl být nevěrný své dnes už manželce a matce svého syna Jiříka modelce Anetě Vignerové právě s Nesvačilovou.
Kde je pravda, to vědí jen oni, nicméně i skrze média bylo zřejmé, že vztah mezi Vignerovou a Kolečkem není zcela vyřešený a Nesvačilová se tak ocitla v milostném trojúhelníku, který pro ni skončil porážkou. Ze dne na den se Kolečko vrátil k Vignerové a svůj obnovený vztah oznámili skutečně ve velkém stylu, a to svatbou.
Na toho pravého si musela počkat
Herečka sice chvíli smutnila, ale nakonec se ukázalo, že nikdo z jejích předchozích partnerů nebyl pro její srdce tím pravým. Na toho si musela počkat a dočkala se. Lásku našla u právníka Michala, kterého představila na letošním karlovarském filmovém festivalu. Na první pohled bylo jasné, že jsou do sebe bláznivě zamilovaní.
Své city vyjadřují jeden druhému v soukromí i veřejně a nyní se rozhodli, že je čas učinit další krok ve vztahu. Herečka na společném setkání s hereckými kolegy z nové komedie Milion přiznala, že si s přítelem budují společné bydlení, na což se nesmírně těší, ale také přiznává, že je na roztrhání a kolem stěhování zažívá pořádný stres. Už aby bylo vše hotové a mohli si partneři užívat novou společnou etapu jejich životů.
