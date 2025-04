Pavla Tomicová vypadá poslední roky neskutečně dobře. Správná a pravidelná strava jí pomáhá udržet si dokonalou postavu.

Pavla Tomicová vždy platila za dámu krev a mlíko a nikdy se za svou korpulentní postavu nestyděla. Nicméně poslední roky se ztrácí před očima, až nakonec dokázala zhubnout neuvěřitelných 35 kilogramů. Dnes se vejde do velikosti, kterou nosí 20leté slečny, a vypadá úžasně. I když musíme na Osobnosti.cz připomenout, že obdivuhodnému výsledku předcházely nepříjemné problémy.

Bolestný rozvod

První kila se u herečky začala ztrácet, když se na veřejnost provalily problémy v manželství s hercem Ondřejem Malým, s nímž byla téměř 20 let. Její dnes už bývalý manžel Tomicovou „vyměnil“ za její mladší hereckou kolegyni ze seriálu Slunečná, Kristýnu Kociánovou, která mu také v roce 2022 porodila syna Jakuba. Dodnes spolu tvoří pár.

Už na počátku manželské krize si veřejnost všimla, že se Tomicová začíná měnit. První kila dolů se začala projevovat a všichni herečku chválili, jak úžasně vypadá a jak jí drží palce na cestě za zdravějším já. Málokdo tušil, že za jejím úspěchem stojí bolestivé chvíle, které prožívala kvůli svému manželovi, jak uvádí Expres. Nicméně ať už byly důvody jejího hubnutí jakékoli, u herečky byl zaznamenán výrazný úbytek tělesné hmotnosti a svou nově získanou postavu, kterou by jí mohla závidět kdejaká dvacítka, si udržuje dodnes.

„Zhubla jsem 35 kilo. Mně se to vždy povede shodit a pak se to zase vrátí zpátky. Všem říkám, že důležitá je správná a pravidelná strava,“ prozradila Tomicová pro Blesk. Jo-jo efekt se však tentokrát nekoná a herečka byla pochválena i od několika odborníků. „Vypadá neskutečně dobře. Vypadá mladší, zdravější a spokojenější. Nevděčí za to zákroku plastické chirurgie, ale jsem si jistý, že je to hlavně o změně v životním stylu,“ nechal se slyšet přední plastický chirurg Ondřej Měšťák.

Vrací se na televizní obrazovku

Diváci ji naposledy mohli vídat například v oblíbeném seriálu ZOO Nové začátky, kam se nyní téměř po roce vrací s novými příběhy. Její postavu veterinářky Anežky Krásné toho čeká mnoho a je dost možné, že bude slavit úspěchy i na poli lásky. Tu by fanoušci herečce přáli i v osobním životě. Od krachu manželství s Ondřejem Malým se Pavla Tomicová neobjevila po boku žádného jiného muže.

„Anežku čekají moc pěkné věci. Pořád se na veterině baví o nějakém mužském, tak doufám, že se za chvíli objeví, Honza to ale není, to vím. Ten má zájmy jinde,“ smála se Tomicová v rozhovoru pro Super vedle svého kolegy Jana Štastného, jenž v seriálu hraje veterináře Tomáše Jandu.

Zdroj: Autorský článek, Expres, Blesk, Super