Naše čtenářka Alena se nám svěřila se svým příběhem, který krásně ukazuje, jak je důležité nedat na první dojem.
Paní Alena se svěřila redakci Osobnosti.cz se svým příběhem, který jako by byl scénářem k romantické komedii. Viděli jste Pretty Woman? A pamatujete si na scénu v luxusním obchodě s oblečením? Tak něco podobného se stalo právě i naší čtenářce. Ta poučila prodavačky, že by neměly dát na první dojem a předsudky.
Chtěly volat policii
Paní Alena si na luxusní oblečení příliš nepotrpí, sice dává přednost kvalitě před kvantitou, nicméně raději sází na pohodlnost a ležérní styl. Jenže před ní byla důležitá akce s jejím manželem, kam se džíny a tričko příliš nehodily. Potřebovala tedy doplnit šatník o velkou večerní, aby mohla vyrazit na rodinnou akci se svým mužem.
Zavítala tedy do obchodu s luxusními róbami. Byla nakupovat po obchodech, neřešila příliš, co má na sobě. Oblékla si své oblíbené kalhoty a halenku, které už má roky, nicméně se v nich cítí dobře a na lítání po obchodním centru to byl ideální outfit. Jenže si to zřejmě nemyslely prodavačky jednoho obchodu, kam se paní Alena rozhodla zavítat pro šaty. Personál ji okamžitě odsoudil na základě toho, co má na sobě. Byl zvyklý, že sem chodí zákazníci ve značkovém oblečení za desítky tisíc.
„Hned, jak jsem vstoupila do obchodu, jsem cítila, že mě během vteřiny prodavačky odsoudily. Nicméně já ty šaty opravdu potřebovala, řekla jsem si tedy, že jejich posměšné pohledy vydržím. Zeptala jsem se jich, zdali by mi mohly pomoci s výběrem, ale jen odfrkly a zeptaly se mě, jestli na jejich zboží mám vůbec peníze,“ uvádí paní Alena. Hotovost u sebe neměla, ale platební kartu ano a ujišťovala je, že zaplatit pro ni rozhodně není problém. Nicméně situace se nakonec natolik vyhrotila, že prodavačky chtěly volat policii a obvinit paní Alenu, že se chystá krást.
Manželovo auto jim vyrazilo dech
Ve chvíli, kdy už vytáčely číslo na policii, zastavilo před obchodem auto, luxusní mercedes třídy G v hodnotě zhruba 4 milionů korun. Prodavačky si paní Aleny okamžitě přestaly všímat, domnívaly se, že z auta vystoupí potenciální zákazníci a takový si zaslouží větší pozornost než ona. Jak byly překvapené, když z vozu vystoupil elegantně oblečený muž a zamířil si to přímo k paní Aleně. Jemně ji políbil na tvář a zeptal se: „Máš už vybráno, miláčku? Čeká nás ta rodinná večeře. Už se nemůžu dočkat, až budou ti naši synkové vyprávět, jak jim jde studium za velkou louží.“
Paní Alena mu však vysvětlila situaci a její manžel, Ondřej, se jen otočil za prodavačkami, které ještě pořád stály u vchodových dveří se spadlou bradou, a řekl jim, že v tomto obchodě není pro jeho milovanou manželku nic vhodného. Společně ruku v ruce odešli. „Myslím si, že v těch dveřích s otevřenou pusou stojí ještě dneska,“ uzavřela paní Alena své vyprávění.
Zdroj: Autorský text, příběh čtenářky Aleny