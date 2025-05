Šéfka komunistů Kateřina Konečná vyrazila proti kontroverznímu youtuberovi s přezdívkou MikeJePan. Ten si vzal na paškál šéfa hnutí Stačilo! Daniela Sterzika.

Europoslankyně a šéfka komunistů Kateřina Konečná vede otevřenou válku s kontroverzním youtuberem Mikaelem Oganesjanem vystupujícím pod přezdívkou MikeJePan. Ten se totiž nebál upravit státní poznávací značku na autě šéfa komunistického hnutí Stačilo! Daniela Sterzika a poté zavolat policii. Na Osobnosti.cz jsme se podívali, jak se celá kauza vyvíjí.

Youtuber vymyslel setkání s podporovateli

Oganesjan alias MikeJePan se nebojí velkých akcí, které však často mívají ještě větší dohru. Tentokrát se zaměřil na šéfa hnutí Stačilo! Daniela Sterzika, kterému přelepil registrační značku a vylákal ho na smyšlenou akci s jeho podporovateli, jež mu měli předat dar v hodnotě 600 tisíc korun.

Youtuber byl následně připraven vše natočit, ve videu pak můžete slyšet: „Tak tady je Vidlák s Rédovou s přelepenou registrační značkou, nezkontrolovali si vozidlo před jízdou. Přijeli na setkání s fanoušky, které oni sami sdíleli, které jsme uspořádali my.“ V záznamu můžete vidět i přivolané policisty, jak kontrolují Sterzikovo auto. Tomu nyní hrozí za přestupek zákaz řízení až na jeden rok.

Konečná se dovolává spravedlnosti

Věc nenechala být šéfka komunistů Kateřina Konečná, která se k celé situaci vyjádřila na sociální síti X, kde se dožaduje spravedlnosti. „Přijde mi fascinující, že zde jistý pán, který je očividně profesionální zločinec, pod smyšlenou historkou a s falešnou identitou vyláká někam opoziční politiky (což je samozřejmě podvod), následně je napadá, mění jim SPZ na autech (a myslí si, jak geniálně to provedl), využívá městskou policii k jejich konfrontaci a poté z celé akce vytvoří videa, za která si nechává platit — a nikomu to nevadí? Na co se čeká? Až se skutečně někomu něco stane a už to nepůjde vzít zpět? Jak je něco takového vůbec možné? Navíc se to nestalo poprvé…“

@PolicieCZ, přijde mi fascinující, že zde jistý pán, který je očividně profesionální zločinec, pod smyšlenou historkou a s falešnou identitou vyláká někam opoziční politiky (což je samozřejmě podvod), následně je napadá, mění jim SPZ na autech (a myslí si, jak geniálně to… — Kateřina Konečná (@Konecna_K) April 27, 2025

Konečná také vyzvala ministra vnitra Víta Rakušana, aby sjednal nápravu. Nicméně ten ji svou reakcí příliš nepotěšil. „Časy, kdy komunisté úkolovali ministra vnitra a ten zase policii, jsou dávno pryč a já doufám, že nenávratně. Máte-li výhrady k práci policie, postupujte jako každý jiný občan: obraťte se na interní inspekci policie…,“ odvětil na síti X.

Když už se zdálo, že zastání nenajde nikde jinde než pouze ve svých řadách, objevila se překvapivá spojenkyně v podobě bývalé moderátorky ČT Angeliky Bazalové, jak uvádí Super, která MikeJePana zařadila do skupiny zfanatizované mládeže společně s Řeporyjci. Všechny dohromady označila za svoloč a přirovnala je k Hitlerjugend. A neobešlo se to ani bez vulgárních výrazů.

Zdroj: Autorský text, Síť X –MikeJePan, Síť X Kateřiny Konečné, Síť X Víta Rakušana, Super