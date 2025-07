Ondřej Gregor Brzobohatý změnil styl oblékání. Konečně nosí to, co má rád a v čem se cítí dobře. Zřejmě za to může jeho manželka Daniela Písařovicová.

Přestože hudebníkovi Ondřeji Brzobohatému nelze upřít, že už několik let platí za idola mnoha žen, ne vždy byl takovým elegánem jako dnes. Až po boku své nynější manželky Daniely Písařovicové se u něj probudila láska k módě. Na Osobnosti.cz musíme zhodnotit, že z mladíka s tričky s veselými obrázky je nyní elegantní muž v nejlepších letech.

Cizí mu není ani dámská móda

Co je ovšem u Ondřeje Gregora Brzobohatého velmi dobře známo, a to kvůli sporu s jeho bývalou manželkou Taťánou Kuchařovou, že mu není cizí ani dámská móda. Velkou zálibu si našel v drag queen – jde o fenomén, kdy se muž převléká do ženského oblečení a líčí se. Tento jeho koníček vyšel na veřejnost poté, co jej Kuchařová obvinila z homosexuality a vytáhla před soudem intimní záležitosti z jejich manželského života. On sám se obhajuje tím, že vyrostl ve světě kostýmů a všechno je jen hra, divadlo, které ho zkrátka baví.

Všechna obvinění jsou uvedená v církevní žalobě, kterou Kuchařová na Brzobohatého podala. Nicméně ten se brání, že její obsah je plný lží. Má také svůj vlastní názor, proč se vztah dříve zalitý sluncem a láskou náhle začal rozpadat. „Z mého pohledu se Taťána začala výrazně povahově měnit pod vlivem sociálních sítí, především Instagramu. Dá se říct, že tomuhle iluzornímu světu zcela propadla. Velmi rychle zjistila, že právě skrz sociální sítě si může navenek modelovat přesně takovou osobnost, kterou si přála, aby v ní ostatní viděli.“

„Jakmile měla pocit, že svým chováním, názorem či přístupem jejího instagramového avatara ohrožuji, byl oheň na střeše. No a místo toho, abych se ozval a diskutovali jsme o tom, sklopil jsem uši a byl poslušně tím, koho si ona přála mít. V tom byla moje slabost a chyba,“ uvedl Brzobohatý pro iDNES. Soudní spor mezi bývalými manželi trvá stále, verdikt ještě nepadl. Téměř u každého soudního stání byl Brzobohatý přítomen, Kuchařová nikdy, vždy za sebe poslala svého právního zástupce.

Zřejmě konečně našel štěstí

Na pozadí toho všeho se Brzobohatý seznámil se svou nynější manželkou, moderátorkou Danielou Písařovicovou, která do temného období jeho života přinesla jasné světlo. Krátce po rozvodu s Kuchařovou se vzali a zdá se, že společně prožívají skutečné štěstí. Vidět to můžete nejen na jejich vzájemných pohledech, ale i na změně ve vzhledu samotného muzikanta. Vedle Písařovicové jako kdyby náhle nechal propuknout svou vášeň k módě a doplňkům.

Foto: Nextfoto, Ondřej Gregor Brzobohatý s rodinou na předávání hudební cen Český slavík 2024

Z mladíka s barevnými tričky a mikinami je elegán, který se však nedrží při zemi a svou image šperkuje výraznými doplňky, jako jsou černé brýle se silnými hranatými obroučkami nebo dokonce nalakované nehty. Často si také zpěvák dělá legraci sám ze sebe a používá dvojsmysly, které naznačují, že o sobě mluví jako o ženě. Vypadá to, že Brzobohatý má po boku ženu, díky které může být konečně sám sebou, aniž by to vyvolávalo kontroverzi, tedy minimálně u nich doma.

