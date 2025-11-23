Influencerka a bývalá herečka Nikol Leitgeb přiznává, že ji právní záležitosti spojené s jejím nadačním fondem RADOVAN ničí.
Nikol Leitgeb založila Nadační fond RADOVAN před 2 lety. Ambice byly velké, chtěla pomáhat lidem v těžkých životních situacích. Redakce Osobnosti.cz zaznamenala, že nyní však čelí předžalobní výzvě od spolku jménem RadoVan, který existuje už od roku 2019. Spolek dle ní žádá, aby změnila název fondu a omezila jeho činnost, protože prý dochází k záměně obou organizací. Nikol to velice zasáhlo. Nejde jenom o formální administrativu, ale spíše o to, že někdo zpochybňuje její práci. Má pocit, že je vše marné a cítí se demotivovaná.
Spor o jméno fondů přerostl v hrozbu soudu
Leitgeb vysvětlila, že přejmenování fondu by pro ni byl zásah po psychické stránce. „Proč se nadační fond jmenuje Radovan, asi víte. Říkala jsem tak Máťovi od doby, co začal cupitat a tančit. Radovat se. Jméno Radovan bylo skoro v každém mém příspěvku,“ vysvětluje Leitgeb na sítích. Všechno, co dělala, by najednou mohlo ztratit část své osobnosti.
Zároveň dodala, že podpora veřejnosti je pro ni momentálně hnací silou. Stovky lidí jí vyjádřily solidaritu a mnoho z nich stálo za jejím projektem. Nikol však připouští, že bojuje i sama se sebou. Její energie postupně upadá a obává se, zda zvládne taktizovat právní cestou dál, aniž by ztratila podstatu své práce. „Přišla nám předžalobní výzva. A vůbec mi neudělala dobře,“ napsal smutně na svém Instagramu.
Reakce spolku, který předžalobní výzvu zaslal
Ke sporu se po zveřejnění na sociálních sítích rozhodla vyjádřit i druhá strana. Celý spor se údajně snažili řešit smírnou cestou už od samotného roku 2023, kdy byl NF RADOVAN Nikol Leitgeb založen, avšak bez odezvy. „Jako velký problém vnímáme možnou záměnu našich organizací. Při online vyhledávání jsme (zcela logicky) převálcování mediálně známějším NF RADOVAN. Naše služby se tak nemusí dostat k těm, kteří je potřebují – věnujeme se lidem, kteří pečují o své blízké s postižením, lidem s neurodegenerativním onemocněním, lidem na vozíku…“ stojí v prohlášení spolku RadoVan.
Dále uvádí, že se jim často stává, že jsou oba spolky skutečně zaměňovány nebo že si lidé, se kterými jednají, myslí, že patří pod nadační fond Nikol Leitgeb. Rovněž zmiňují jiný pohled na lidi s handicapem, které berou jako aktivní hybatele každého svého dne. „Na závěr chceme dodat, že opravdu nic jiného než změnu názvu nepožadujeme. Nikol Leitgeb ve svém příspěvku píše, že je chceme „donutit, aby omezili svou činnost” – toto tvrzení je nepravdivé. Zároveň chceme zdůraznit, že pokud by se NF RADOVAN rozhodl teď název změnit, celá záležitost k soudu vůbec nemusí jít,“ zakončují své vysvětlení.
Jak se vyvíjí charitativní činnost Nikol Leitgeb
Kromě nadace Radovan se Nikol zapojuje i do udržitelného podnikání. Stala se společnicí e-shopu Nakup na Dobro, který podporuje sociálně znevýhodněné tvůrce a aplikuje charitativní rozměr do prodeje dárkových i designových produktů. Právě skrze tento projekt chce své sledující směrovat k dobrým věcem, přičemž dává smysl svým sociálním aktivitám a propojuje je s reálnou neziskovou prací.
