Přestože si herečka Zlata Adamovská s bývalým manželem Radkem Johnem užila své, na jedno mohou být pyšní. Zplodili dvě krásné děti.
Manželství Zlaty Adamovské a Radka Johna je již dávno minulostí. Přestože mnoho let působili jako jeden z nejkrásnějších párů českého showbyznysu, minimálně i dle názoru redakce Osobnosti.cz, bohužel jejich vztah nebyl zrovna procházkou růžovým sadem. Alespoň pro herečku ne. John byl totiž pověstný svými zálety. Rozvod byl bouřlivý. Bývalí manželé spolu mají dvě děti.
Syn řídí nadnárodní společnost
Herečka Zlata Adamovská porodila svému bývalému manželovi Radku Johnovi dvě děti, syna Petra a dceru Báru. Na obě své děti mohou být rodiče náležitě pyšní. Nejdříve se zdálo, že Petr půjde ve šlépějích své maminky, když se přihlásil ke studiu na DAMU, obor divadelní produkce, nicméně později nastoupil na Vysokou školu ekonomickou, obor mezinárodní obchod, a bylo jasno. Byznys je to, co ho lákalo.
Jeho kroky po absolutoriu vedly do firmy Vodafone, odkud však přešel na manažerskou pozici do společnosti Sodexo. Dokonce se zde nedávno stal ředitelem. Své rodiče však nezapře krásnou tváří. Jak Adamovská, tak John mají charisma na rozdávání a Petr podědil od každého trochu. Je to velký elegán, navíc velmi inteligentní s úspěšně nastartovanou kariérou. Jistě by nezahálel ani ve světě modelingu.
Dcera se straní veřejnosti
Dcera Bára veřejně příliš nevystupuje, vede si svůj vlastní život a ráda by, aby to tak zůstalo. Teď je pro ni nejdůležitější především rodina. V roce 2013 se v Mikulově provdala za psychologa Romana Peška. Na tajné svatbě se dokonce sešli oba její rodiče. Naštěstí vše proběhlo v klidu. Bára je maminkou krásných zdravých dvojčátek, které dělají radost především prarodičům. Adamovská si roli babičky velmi užívá.
„Už jsem zapomněla, jak to je náročné. A když máte ty děti dvě, odcházím z hlídání dost unavená. Ale jsem za ně vděčná. I Petr už párkrát sám hlídal, byť k nim nemá biologicky žádný vztah, ale do rodiny zapadl a v roli dědečka se našel,“ uvedla herečka v rozhovoru pro Expres. Zmínila tak svého současného manžela, herce Petra Štěpánka, u něhož našla své štěstí.
Zdroj: Autorský text, Expres, Blesk, Personalista