Z továrny, kde jiskřila svářečka, až do filmových komedií. Začátky Marie Poledňákové jsou celkem netradiční, ale velmi inspirující.
Filmy, v nichž figuruje Marie Poledňáková, milují lidé i dnes. Fenomény Jak vytrhnout velrybě stoličku nebo Jak dostat tatínka do polepšovny zůstávají českými komediálními klasikami. A protože je příběh herečky poměrně unikátní, rozhodli jsme v redakci Osobnosti.cz podívat blíž na její cestu. Žena, kterou kádrový posudek (osobní hodnocení) odsoudil k práci v továrně, se navzdory všemu nevzdala svých snů a nakonec se stala komediální královnou.
Od továrny k televizi
Po maturitě na gymnáziu snila Marie o studiu na vysoké a práci v laboratoři. Jenže rok 1959 přinesl tvrdou stopku. Kvůli emigraci strýce totiž studovat nesměla, přitom ji bavila matematika a fyzika. Místo univerzitních přednášek ji tedy čekala tovární hala a kupodivu svářečka. „To sváření bylo skvělý. Vydělala jsem si úžasné peníze, osmnáct stovek bylo tehdy hodně peněz. Musela jsem svařit určitý počet větráků nebo hrnců, a když jsem normu splnila, tak jsem si zalezla do spodního fochu ponku. Měla jsem tam připravené nějaké deky a dospávala flámování,“ zavzpomínala pro IDnes. Nikdy nepochybovala o tom, že v továrně nebude navždy, a dnes to bere jako obohacující zkušenost.
Osud tomu pravděpodobně chtěl a na Marii se usmálo štěstí. Díky náhodnému setkání s Jaroslavem Dietlem, legendárním scenáristou, dostala práci asistentky režie v Československé televizi. V ní objevila svoje pravé poslání a současně si otevřela cestu na vysněnou FAMU. Ve 23 letech zůstala sama s malým synem Petrem. Díky tomu se zrodil scénář k filmu Jak vytrhnout velrybě stoličku. „Moje problémy nebyly nijak výlučné, vždyť téma rozvedené matky, která musí čelit nepříjemným situacím, zná mnoho žen. Proto pak film tak silně rezonoval mezi diváky,“ popsala skromně pro deník Aha!.
Zrod dětské hvězdy
Právě při natáčení tohoto filmu vstoupil do dějin československého filmu 8letý Tomáš Holý. Původně ho režisérka ani nechtěla obsadit, ale jeho spontánní návrat na konkurz a dětská bezprostřednost ji přesvědčily. Nakonec si v roli ani neuměla představit někoho jiného. Tomáš se stal miláčkem publika a s filmy Jak vytrhnout velrybě stoličku a Jak dostat tatínka do polepšovny okouzlil miliony diváků.
Natáčení s dětmi nikdy není snadné, ale Poledňáková s ním měla trpělivost. Malého Holého si získala tím, že s ním mluvila jako s rovnocenným partnerem. Tehdejší kolegové vyprávěli, že zatímco ostatní děti byly u kamery nejisté, Tomáš ihned začal improvizovat a vnášet do scén vlastní nápady. A Poledňáková mu dala prostor. Právě díky tomu působil tak přirozeně. Filmový štáb na něj dodnes vzpomíná jako na kluka, který nehrál, ale prostě byl. Bohužel se dočkal smutného konce. Zemřel v pouhých 21 letech při autonehodě.
Komedie století a šampaňské ve sněhu
Když Marie Poledňáková v roce 1982 natočila S tebou mě baví svět, nikdo nepředpokládal, že vzniká snímek, který diváci o desítky let později vyberou jako nejlepší českou komedii století. Natáčení probíhalo v Jeseníkách v kruté zimě. Štáb se brodil v metrových závějích, ale režisérka byla veselá. Prý dokonce dala do sněhu desítky lahví šampaňského a připila na zdar natáčení.
Po revoluci se Poledňáková odhodlala k překvapivému kroku. Spoluzaložila první českou komerční televizi Premiéra (dnešní Prima). Filmy sice stále běžely v televizi a těšily se velké oblibě, ale sama cítila, že je čas na nové výzvy. K režii se vrátila až po roce 2000 a znovu dokázala přilákat statisíce diváků do kin komediemi Jak se krotí krokodýli, Líbáš jako Bůh a Líbáš jako ďábel. Marie Poledňáková zemřela v roce 2022 ve věku 81 let.
