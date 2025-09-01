Život Dagmar Havlové je opravdu různorodý. Od prvních lásek přes těžká rozhodnutí až po manželství s Václavem Havlem.
Dagmar Havlová, dříve Veškrnová, už odjakživa přitahovala pozornost svým hereckým talentem i vztahy. V naší redakci Osobnosti.cz jsme si nemohli nevšimnout, že její život je vlastně protkaný velkými láskami, nelehkými zkouškami i osudovými setkáními. Mezi to nejvýznamnější patří to s Václavem Havlem, dramatikem, disidentem a pozdějším prezidentem České republiky.
První láska a nečekané komplikace
Budoucí první dáma prožila svou první velkou lásku už na střední škole. Jejím vyvoleným byl spolužák Radvít Novák, kterého si v roce 1975 vzala v brněnském kostele svatého Tomáše. Ve stejném roce Veškrnová také absolvovala studia na JAMU. Brzy poté Dagmar otěhotněla a jen pár měsíců po premiéře úspěšného filmu Holka na zabití přivedla na svět dceru Ninu.
Herečka se však musela vyrovnávat s nelehkými podmínkami v Divadle Jiřího Wolkera, kde jí tehdejší ředitel dokonce hrozil vyhazovem kvůli těhotenství. Díky odhodlání a znalosti práv se dokázala ubránit a hrála až do posledních dnů před porodem. Aby nepřišla o slibně rozjetou kariéru, péči o Ninu brzy převzal právě její tatínek. Jenže sňatek s Novákem nevydržel a v roce 1982 se manželé rozešli. Přesto Dagmar nikdy nezapomněla na to, co pro ni její první muž znamenal.
Osudové setkání s Václavem Havlem
Její život se zásadně změnil, když se sblížila s Václavem Havlem. Ten byl už tehdy poměrně známý, nejdříve jako odpůrce totalitního režimu. Ještě před sametovou revolucí proběhlo jejich první setkání, seznámit je měl Jiří Suchý. Až po smrti Havlovy první ženy Olgy v roce 1996 však oba svou lásku veřejně přiznali a Veškrnová se o Havla také starala, když měl sám vážné zdravotní problémy.
V lednu 1997 se uskutečnil utajovaný obřad na pražské radnici, z Dagmar se stala první dáma a z páru manželé Havlovi. Část veřejnosti to nenesla moc dobře. První žena Olga byla totiž lidmi zbožňována a většina z nich Dagmar neodpustila, že „zaujala její místo“. Sama herečka ale vždycky zdůrazňovala, že Havel jejich vztah bral jako přirozené pokračování života a rozhodně sama nehodlala nikoho nahrazovat.
Pečovala o něj s láskou, i když mu zdraví tak dobře nesloužilo. Když Havel v prosinci 2011 zemřel na svém milovaném Hrádečku, Dagmar u něj byla až do konce. „Václav chřadnul v takových etapách celých patnáct let našeho manželství, takže já furt měla pocit, že tu zatáčku vybere zkrátka a dobře,“ citoval její slova deník Blesk. Poslední rozloučení naplánovala tak, jak to sama cítila, i když toto období pro ni bylo opravdu těžké.
Havel jako prezident i spisovatel
Během svého prezidentování v letech 1989–2003 byl symbolem demokracie a lidských práv. Na rozdíl od předchůdců byl prezidentem-filozofem a nevyhýbal se těžším otázkám. Rád své myšlenky také formuloval v esejích, projevech i knihách. Mezi jeho nejznámější díla patří Audience, Vyrozumění či esej Moc bezmocných, v níž popisuje mechanismy totalitního systému a roli jednotlivce.
Zdroj: Autorský text, Wikipedie, Wikipedie, iDnes, Reflex, Blesk, Instagram Lukáš Macháček