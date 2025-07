Herečka Jitka Schneiderová dorazila na zahájení filmového festivalu v Karlových Varech jako doprovod své dcery Sofie. Ta letos představila svůj film.

Na karlovarském červeném koberci letos zaujala pozornost nová tvář, devatenáctiletá Sofie, dcera Jitky Schneiderové. Z dívky, která ještě nedávno stála v pozadí, se stává samostatná herecká osobnost s vlastními ambicemi. Na Osobnosti.cz jsme přišli na to, že mladá herečka vstupuje do světa filmu s prvním soutěžním snímkem, který osobně představila na festivalu.

Ve Varech zazářila nová tvář

Po jejím boku se navíc v připravované vánoční pohádce Záhada strašidelného zámku objeví i Oskar Hes, což naznačuje, že se s jejím jménem budeme v české kinematografii potkávat častěji. Sofie ohromila nejen filmem, ale i svým půvabem. Na slavnostním zahájení se objevila v elegantních růžových šatech, které podtrhly její jemnou krásu.

Její matka Jitka zvolila decentní černý model, a přestože je stále hvězdou sama o sobě, působila spíš jako hrdá doprovodná osoba. „Je to krásný. Je to dar. Já k tomu nemůžu víc říct, zatím to má jako koníček, je to fajn,“ svěřila se v rozhovoru pro Super slavná herečka s dojetím.

Společná vášeň pro film

Sofie Anna Švehlíková, dcera Jitky Schneiderové a Davida Švehlíka, si k herectví přirozeně našla cestu. Podle snímků, které herečka před časem sdílela ze společné návštěvy kina, je jasné, že jejich vztah je postavený nejen na hluboké lásce, ale i na společných zájmech. „Poslední noc v osmnácti. Vzala mě do kina, moje nejmilovanější,“ napsala Jitka k fotografii na Instagramu, která zachycuje obě ženy v srdečném momentu.

Na sociálních sítích sklízely společné snímky nadšené reakce fanoušků. Mnozí upozornili na nápadnou podobu mezi Sofií a její maminkou a přáli mladé herečce úspěšný vstup do filmového světa. Sofie se však kromě genetiky opírá také o pracovitost a vlastní talent, v seriálu Extraktoři si dokonce poprvé zahrála společně s Jitkou.

