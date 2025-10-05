Helena Vondráčková si svou slávu užívá už několik desetiletí a zářila i během komunistického režimu. Právě to jí ale mnozí dodnes zazlívají.
Zatímco jedni museli strpět zákaz činnosti, jiným se za doby komunismu více než dařilo. Zářným příkladem je kromě Karla Gotta rozhodně i Helena Vondráčková. S tou dokonce někteří umělci odmítali i pracovat. Na Osobnosti.cz jsme se podívali blíže na to, jak se její kariéra vyvíjela a jaké byly (a možná stále jsou) reakce okolí.
Hvězda zrozená za režimu
Téma komunistického režimu dodnes v naší společnosti představuje nášlapnou minu. Kdo to měl za „režimu“ jednodušší, dostával se do hledáčku lidí a nezáleželo na tom, jestli se jednalo o zástupce z řad lidu nebo celebritu. S pověstí táhnoucí se právě už od komunistů bojuje dodnes třeba Helena Vondráčková. Ta se do povědomí lidí dostala v roce 1968 coby členka popového tria Golden Kids.
Už po velmi krátké době ale zasáhl režim. Zakázal Martě Kubišové, která společně s Vondráčkovou a Neckářem trio tvořila, zpívat. Heleně Vondráčkové se naproti tomu více než dařilo a za komunistického režimu udělala kariéru. Mnohým bylo přitom trnem v oku nejenom to, že mohla zpívat a tvořit, ale i to, že mohla vyrážet na turné do zahraničí. Jak píše portál SeznamZprávy, jednu dobu dokonce nahrávala své desky v západním Německu nebo Japonsku. A přestože po pádu režimu se musela zpět na vrchol opět vypracovat, daří se jí stále. Ne všichni jí to ale přejí.
Antipatie, které Vondráčková pociťuje
Mnoho lidí vidí Helenu Vondráčkovou jako sympatizantku s bývalým režimem. Občas se ještě objeví i zpráva o tom, že měla mít poměr s předsedou komunistické strany Lubomírem Štrougalem. Vlivem toho všeho někteří umělci s Helenou odmítají spolupracovat. Asi nejvíce patrné to bylo v roce 2003, kdy se konalo rozloučení s Václavem Havlem jakožto prezidentem. Jak psal tehdy IDnes, z důvodu zpěvaččiny přítomnosti účast odmítl Jaroslav Hutka a Vlasta Třešňák.
Plusové body Vondráčkové nepřidává ani to, že se své pravdy často domáhá skrze soudy. Před lety se například soudila s Martou Kubišovou, jak píše portál Deník, zatěžko jí ale nebylo ani vést soudní jednání ve věci pokácení tújí před jejím domem nebo ohledně výše jejího důchodu.
