Eva Burešová se opět postarala o pořádný poprask. Její tmavá hříva je minulostí, teď se představila jako platinová blondýna s krátkým sestřihem.
Zpěvačka a herečka Eva Burešová je krásná, talentovaná mladá žena, která je maminkou dvou dětí a pracovně velmi vytíženou umělkyní. V České republice je jen málokdo, kdo by ji neznal, jak jsme si v redakci Osobnosti.cz všimli. Dlouhé roky si také udržuje svou image, dlouhé tmavé vlasy a osobitý styl oblékání. Teď však své fanoušky šokovala změnou účesu.
Radikální změna
Eva Burešová je známá jako dlouhovlasá brunetka, která je pyšná na svůj přirozený odstín a své vlasy si ničím nebarví. Nicméně se o ní také dobře ví, že si do věcí nenechá příliš mluvit a dělá si věci po svém, což jde ruku v ruce s tím, že občas ráda šokuje. Tentokrát se jí to skutečně povedlo. Díky zábavné show si totiž mohla vyzkoušet vizáž, do které by jindy zřejmě nešla.
Z dlouhovlasé brunetky se rázem stala krátkovlasá platinová blondýnka. Že by jí něco takového nikdy neslušeno? Omyl, Burešová dokázala, že je ženou mnoha tváří a typem, kterému sluší snad všechno. Během natáčení zábavného pořadu Možné je všechno!, kde je součástí mnoha vtipných scének, při nichž je potřeba ukázat schopnost pro improvizaci, si Burešová vyzkoušela nejen různé postavy, ale i vlasové proměny.
Fanoušci jsou nadšení
Malou ochutnávku z natáčení nabídla svým příznivcům na sociálních sítích, kde zveřejnila fotografii v blond paruce a přidala popisek: „Všechno je možné. Možné je všechno.“ Přestože se Burešová často vyjadřuje k šikaně na sociálních sítích a odsuzuje takzvané právo uživatelů internetu na všemožné formy hejtů, tentokrát se skutečně nemusela bát.
Pochvalnými komentáři se to u fotografie jen hemžilo. Někteří by si ji tak dokázali představit i v reálu. Krátký blond sestřih jí ohromně slušel a dodal obrovský šmrnc.
Zdroj: Autorský text, Instagram Evy Burešové