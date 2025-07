Eduard Hrubeš, moderátor legendárního pořadu Neváhej a toč!, oplýval obrovským talentem. Uměl hrát na několik nástrojů a mluvil pěti cizími jazyky.

Vzpomínáte si ještě na pořad Neváhej a toč! vysílaný na České televizi v letech 1995 až 2007? Jeho cílem bylo bavit diváky prostřednictvím krátkých amatérských videozáznamů, takových, jaké dnes znáte z internetu. Show byla takovým předchůdcem dnešního TikToku nebo YouTube. Pořadem provázel moderátor Eduard Hrubeš, všestranně nadaný umělec, který svou televizní kariéru započal až v pozdějším věku, a právě na něj jsme se na Osobnosti.cz zaměřili.

Pestrá kariéra Eduarda Hrubeše

Letos v srpnu tomu budou už 4 roky, co zemřel Eduard Hrubeš, moderátor slavného zábavného pořadu Tak neváhej a toč! Pořad České televize, kam diváci posílali VHSky s vtipnými krátkými videi, klipy, běžel na televizních obrazovkách dlouhých 12 let. Show rozhodně předběhla svou dobu, dalo by se říct, že je předchůdcem dnešní platformy YouTube nebo sociální sítě TikTok, jejichž obsah je velmi podobný – hlavně pobavit diváka vtipnými videi ze života lidí.

Punc pak dodal pořadu samotný moderátor Eduard Hrubeš, laskavý, milý, zábavný a noblesní. Neváhej a toč! jej vyneslo na výsluní, i když se mohl proslavit mnohem dříve. Hrubeš byl skutečně velmi vzdělaný, inteligentní a všestranně nadaný člověk. Miloval hudbu, hrál na kytaru, klavír, bendžo i dechové nástroje. Z cizích jazyků ovládal němčinu, ruštinu, francouzštinu, angličtinu, dokonce i mrtvý jazyk latinu. To vše díky svému otci, opernímu barytonistovi Janáčkova divadla, který jej podporoval ve studiu jazyků a dal mu krásnou radu do života, která zněla: „Synku, živ se hubou…“

V Československé televizi začal pracovat v roce 1967 po absolvování FAMU. Svou kariéru v televizi si skutečně vybudoval od píky, začínal jako kameraman, producent, zvukař, až začal uvádět pořad Poštovní schránka se Saskií Burešovou nebo seznamku Pokus pro dva s Olgou Čuříkovou. Pro rozhlas uváděl pořad Hobby magazín, což byl jakýsi průvodce světem kutilů, zahrádkaření a chalupaření.

Smrt manželky si nikdy neodpustil

Neválel ale jen v profesním životě, štěstí mu přálo i v tom osobním. Už během studií poznal svou osudovou lásku, byla jí Blanka, studentka kostýmního výtvarnictví. Okamžitě věděli, že jsou pro sebe stvoření, byla to láska na první pohled, která přerostla v celoživotní souznění. Žena mu vždy byla velkou oporou. „Nevyčítala, nedělala potíže, když se mi něco nevedlo, ještě mě pomohla podržet,“ vyjmenovával její silné stránky v pořadu 13. komnata. Byli spolu 47 let, než došlo k tragédii.

Harmonické manželství narušila Blančina krutá nemoc, na podzim roku 2012 prodělala mozkovou mrtvici. Přežila, ale odnesla si následky. Oslepla a přestala chodit. Hrubeš ji pravidelně navštěvoval v nemocnici a poté také v zařízení pro nemocné seniory. Bohužel, rok a půl od příhody jeho manželka Blanka zemřela, bylo jí 70 let. Měli spolu dvě děti, dceru Blanku a syna Eduarda.

Hrubeš si její smrt nikdy neodpustil. Uvedl, že si sice jeho žena nikdy na nic nestěžovala, ale už před zásahem nemoci se necítila dobře. Vyčítá si, že nebyl důslednější. Se smrtí své ženy se už nikdy nevyrovnal. Ponořil se do práce, ale ta pomáhala jen na chvíli. Jakmile přišel domů, pohltil ho smutek. Na sklonku života žil v pečovatelském domě poblíž Prahy. Zemřel 22. srpna 2021 ve věku 84 let.

