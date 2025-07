Nela Boudová si vzala svého kamaráda, protože se choval hezky k jejím synům. Nezůstali spolu ani rok.

Nela Boudová a Jan Tuna už pár let tvoří pár, který na první pohled může vypadat jako idylický, ale do tohoto přívlastku má skutečně daleko. Ani jeden se netají tím, že jeden pro druhého jsou skutečnou zkouškou. Jejich společný život je jako jízda na horské dráze, někdy by se nejraději zabili, ale bez sebe nemohou být. Čekali na sebe dlouho, oba mají už zkušenost s manželstvím. Na Osobnosti.cz jsme se zaměřili na to Nelino, jež skončilo po 10 měsících.

Vzala si kamaráda a adoptovali si dceru

Herečka a dabérka Nela Boudová se v roce 2017 provdala za svého kamaráda Sašu. Svatbu měli skutečně pohádkovou, rozhodli se vzít v zahraničí na Kanárských ostrovech. Když si říkáte osudové ano, zřejmě nepočítáte s tím, že by vaše štěstí mohlo jednou skončit a manželství dospět k rozvodu. To rozhodně neplánovala ani samotná Nela, nicméně jak už to tak s životními plány bývá, všechno dopadlo zcela jinak.

Dvojice natolik věřila ve svou budoucnost, že se dokonce rozhodla založit rodinu. Přestože má Nela z předchozího vztahu s Janem Lekešem dva dospělé syny, Andreje a Dalibora, s manželem Sašou si adoptovali holčičku jménem Alexandra. Jenže co čert nechtěl, krátce po svatbě už byli manželé od sebe.

„Vdala jsem se a rozvedla po 10 měsících. Museli jsme tedy čekat, až to bude rok, protože dříve se rozvést nemůžete. Vzala jsem si svého kamaráda. A to z nejhoršího možného důvodu, ze slušnosti. Protože se hezky staral o mé syny. To ať nikdo nedělá. Lidi by se měli brát z hluboké lásky,“ vyprávěla Nela v pořadu Moje místa Televize Seznam. Herečka se tak na vlastní kůži přesvědčila, že lásku nenajde tam, kde zkrátka od počátku není.

Lásku našla u Jana Tuny

Na titulky medií se dostala vzápětí, kdy začala být spojována s Janem Tunou, českým novinářem a moderátorem a také účastníkem velmi úspěšné reality show Zrádci. Jejich vztah byl kontroverzní především v tom, že v době, kdy začínali randit, byl Tuna ještě stále ženatý se svou manželkou Ladou, s níž má tři děti – Tadeáše, Štěpánku a Johanku.

Foto: Nextfoto, Nela Boudová a Jan Tuna na premiéře komedie RED

Oba se už dávno předtím znali, považovali se dokonce za přátelé. Jakmile došlo na společný výlet, kde o sobě zjistili více – mimo jiné je spojuje i velká záliba v otužování – jejich vztah se z přátelského proměnil v milostný. Oba jsou velkými dobrodruhy, milují cestování, přičemž jim je jedno, zdali budou spát venku pod širákem, nebo se zrovna rozhodnou pro luxusní hotel.

Každý z nich považuje jejich seznámení za osudové. Netají se tím, že vzájemně jsou si pro sebe obrovskou školou, neustále se jeden od druhého učí, a to nejen trpělivosti a pochopení, ale také životním zkušenostem. Tuna se mezitím stačil rozvést, nicméně na svatbu ani jeden z nich nepomýšlí. Jak už se jednou Nela nechala slyšet, pokud se nevdá do padesátky, pak už nebude pokoušet štěstí.

Zdroj: Autorský text, Blesk, iDNES, Pořad Moje místa