Erdogan Atalay, představitel Semira Gerkhana, letos navštívil Českou republiku a přiznal na sebe pár zajímavostí.
Existuje vůbec někdo, kdo by neznal postavu Semira Gerkhana z kultovního německého seriálu Kobra 11? A jeho představitele Erdogana Atalayeho? I kdybyste nikdy neviděli žádný díl, budete vědět, o kom je řeč. Je nejdéle hrajícím hercem v seriálu o německé dálniční policii a bez něj bychom si už nedokázali představit ani jednu epizodu, jak jsme zkonstatovali v redakci Osobnosti.cz. Letos slaví 59. narozeniny a stále natáčí nové díly.
Kultovka Kobra 11
Německý seriál o dálniční policii se natáčí již od roku 1996 a stále pokračuje novými díly, a to i v dnešní době v již 28. sérii. Hlavním aktérem je herec Erdogan Atalay, jehož postava Semira Gerkhana je neodmyslitelnou součástí seriálu. Za dobu svého působení se musel rozloučit s několika parťáky, někteří odešli, jiné bohužel nechali tvůrci zemřít. Vstoupil do seriálu ve 3. díle 1. série a už neodešel. Od té doby se objevil ve všech dalších epizodách, což z Atalayeho dělá nejdéle hrajícího herce Kobry 11.
Jak dnes žije Erdogan Atalay?
Erdogan Atalay má v Česku slušnou fanouškovskou základnu, je skutečným miláčkem českých diváků, kteří jeho kaskadérské kousky při nahánění padouchů na televizních obrazovkách hltají už téměř 30 let. Letos na jaře poctil Českou republiku svou návštěvou, dokonce se zúčastnil náborového videa pro Policii ČR, které by mělo nalákat nové strážce zákona, a převzal z rukou ředitele středočeské policie medaili.
@cnnprima
👮🏻♂️Neobvyklý nástup do služby měli nováčci středočeské policie. Přivítal je totiž asi nejslavnější dálniční policista v Evropě, představitel Semira Gerkhana z německého seriálu Kobra 11. Ten také z rukou ředitele středočeských policistů přebral medaili. Řekl, že díky své práci má u policie mnoho známých. Ani to mu ale v některých situacích nepomohlo. „Občas jezdím dost rychle, ale jenom když není provoz. Ano, jsem vinný, už čtyřikrát jsem přišel o řidičský průkaz,“ řekl Atalay.♬ původní zvuk – cnnprima
Během rozhovoru na sebe také přiznal, že mu role Semira ale nijak nepomáhá, pokud dojde na policejní kontrolu. Občas překročí rychlost, když není velký provoz, což už ho čtyřikrát stálo řidičský průkaz. Atalay také dokázal, že má velký smysl pro humor. Na dabéra Bohdana Tůmu, jenž Semirovi propůjčil svůj hlas a zasloužil se tak o jeho oblíbenost u nás v Česku, si společně s policisty počkal u železničního přejezdu a chtěl jej podrobit policejní kontrole, o čemž Tůma neměl ani tušení.
Nebezpečné scény si natáčí sám
Atalay a Semir jsou skutečně jako jedna osoba. Těžko by se hledal někdo jiný, kdo by jej zahrál tak věrohodně jako právě Atalay. Adrenalin mu totiž není vůbec cizí, většinu akčních scén, kde nebylo o nebezpečí nouze, si totiž herec natáčel sám bez kaskadéra. Skoky z vrtulníku, z věže, z jedoucího auta atd. To má také na svědomí několik operací a pár šroubů v těle.
Když ovšem zrovna nechytá padouchy, odpočívá nad manuálními pracemi. Rád kutí a pečuje o stará auta. Ve své garáži má slušnou sbírku. Věnuje se také psaní, je nejen hercem, ale i spisovatelem, například vydal knihu Ali a Baba a psal některé scénáře k epizodám Kobry 11. Volný čas tráví také malováním a samozřejmě se svou rodinou.
