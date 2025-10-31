Elegantní, sebevědomá a úplně jiná. Dagmar Jandová, známá jako Kvízová dáma z pořadu Na lovu, překvapila svým novým vzhledem.
Dagmar Jandová se v poslední době mění jak po vizuální stránce, tak i v celkovém svém vystupování a projevu, jak jsme si v redakci Osobnosti.cz všimli. Z televizní osobnosti, která si vysloužila respekt hlavně díky svým encyklopedickým znalostem, se stává inspirativní žena, která zaujme nejedno oko.
Na přehlídce jako hvězda večera
Když se nedávno objevila na módní přehlídce a narozeninové oslavě známého návrháře Osmanyho Laffity, způsobila rozruch. Jandová se pochlubila fotografiemi na svém Instagramu se slovy: „24. října jsme s Eliškou navštívily módní přehlídku nazvanou Děkuji spojenou s narozeninovou oslavou Osmanyho Laffity. My děkujeme!“
Na snímcích stojí po boku své dcerky Elišky a obě jsou oblečené do elegantních šatů. Fanoušci byli nadšení. Jedna z žen dokonce přiznala, že by Jandovou v novém looku ani nepoznala: „Teda, sluší vám to oběma. Bych vás nepoznala, jak vás znám z Na lovu.“
Proměna je velice inspirativní
Dagmar Jandová se nikdy netajila tím, že za její energií stojí disciplína a také chuť neustrnout. Změna postavy i stylu podle ní pramení z touhy posunout se dál. „Moc vám to sluší. Obdivuji vás za to, co vše zvládáte,“ napsal jí jeden z fanoušků, a není divu. Jandová se totiž kromě natáčení věnuje i pedagogické činnosti a občas vystupuje na akcích zaměřených na vzdělávání.
Tato proměna přišla zcela přirozeně, bez pompézních prohlášení o dietách či „zázračných“ trendech. Místo toho sází na klid, humor a zdravou sebereflexi. Její vystupování v posledních měsících tak působí vyrovnaněji a sebevědoměji než kdy dřív.
Pro diváky pořadu Na lovu je Jandová zosobněním chytrosti. V zákulisí je milující matkou, se kterou se člověk rozhodně nenudí. Její účast na módní přehlídce tak byla jakýmsi symbolickým vybočením ze škatulky „vědátorky“ a zároveň důkazem, že i žena s racionálním pohledem na svět může mít smysl pro krásu a styl.
Návrhář Osmany Laffita umí překvapit
Kubánský návrhář Osmany Laffita žije v Česku už od 90. let. Je proslulý svým extravagantním stylem. Jeho kolekce se objevily na přehlídkách po celé Evropě a nosí je řada známých osobností. Kromě návrhářské práce se občas pouští i do kontroverzních projektů, například svými výroky o módním průmyslu nebo o umělecké svobodě umí rozvířit veřejnou debatu. V posledních letech se více zaměřuje na podporu lokální tvorby a udržitelné módy. Přehlídka „Děkuji 60“, na které Jandová zářila, byla podle samotného návrháře poctou lidem, kteří ho inspirovali a pomohli mu překonat těžká období.
Zdroj: Autorský text, Wikipedie, Wikipedie, Deník, Instagram Dagmar Jandové