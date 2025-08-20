Dcera zesnulého expremiéra Stanislava Grosse, zpěvačka Natálie Grossová, zvládá veškeré hejty na svou osobu na výbornou.
V naší redakci Osobnosti.cz si už nějakou dobu všímáme, že se sociální sítě Natálie Grossové v posledních dnech znovu staly místem bouřlivých reakcí. Zpěvačka se totiž rozhodla zveřejnit část hejtů, které jí chodí prakticky od začátku její kariéry. A některé z nich opravdu překračují hranice slušnosti.
„Protekční a nechutná“
„Ty jsi protekční, a proto tě nemám ráda,“ napsala jí jedna z uživatelek. Další přitvrdil ještě víc: „Ty jsi namyšlená kráva. Akorát máš nos nahoře.“ Objevily se dokonce i útoky ve stylu: „Proč to děláš? Hlupaňo. Je to ubohé, smutné a zoufalé.“ Natálie se však odmítá litovat. „Jasně, říká se: nečti ty komentáře. Já se snažím, ale prostě mi to chodí tak nějak celý život, a tak jsem si je jednou tak malinko pročetla a řekla jsem si, že se z toho budu buď hroutit, nebo z toho udělám song,“ řekla po Super s tím, že nakonec zvolila tu kreativní cestu.
Výsledkem je singl Bohatá, který sama uvádí ironicky: „Tady máte song od té protekční, nemilé, zkažené, nechutné.“ Fanoušci její nadhled ocenili a skladba se rychle stala symbolem toho, že i negativní komentáře lze obrátit ve vlastní sílu. Tento krok zároveň ukazuje, jak silně je Grossová propojená s hudbou. Vše, co prožívá, dokáže přetavit do tvorby.
Natálie Grossová si vyšlapala cestu sama
Natálie začínala už jako dítě v muzikálech, kde si ji režiséři vybírali nejen pro její původ, ale především kvůli hlasovému talentu a přirozenému projevu. Diváci ji znají například z titulů Ples upírů, Mýdlový princ nebo Angelika. Postupně se vypracovala mezi nejobsazovanější muzikálové zpěvačky své generace. Její sláva ale přinášela i závist. Mnozí jí vyčítali, že má cestu otevřenou jen proto, že je dcerou bývalého politika.
Už v minulosti se musela potýkat s tvrdými slovy na svůj vzhled, původ i kariéru. Přiznala, že ji občas dokázaly rozhodit, ale nikdy ji nepřiměly vzdát se hudby. Právě naopak. Postupně se naučila je využívat jako motivaci. Dnes už ji jen málokdo vnímá pouze jako „dceru slavného otce“. Vypracovala se do pozice respektované zpěvačky, která má na kontě řadu rolí a spoluprací.
Život mimo reflektory
Ačkoliv se zdá, že se její život odehrává hlavně na jevišti, zpěvačka se snaží udržet si i soukromí. Hodně času tráví s rodinou a přáteli, miluje cestování a podporuje charitativní projekty. Vystupuje také na různých kulturních akcích a koncertních projektech, kde si získává publikum svou energií a upřímností.
