Život Evy Perkausové byl vždy spojen s vlivnými muži. Dnes působí jako spokojená manželka a matka dvou dětí, ale dříve tomu tak nebylo.
Životní příběh známé moderátorky Evy Perkausové není jenom o romantických románcích a televizní slávě, ale také o nečekaných pádech, skandálech i chvílích, kdy se musela bránit útokům a nepřízni okolí. V naší redakci Osobnosti.cz jsme se rozhodli na její život podívat podrobněji.
Cesta do televize a první vztahy
Do povědomí veřejnosti se Eva Perkausová dostala díky podnikateli Antonínu Charouzovi, který jí měl otevřít dveře do světa showbyznysu. Ačkoli jí pomohl, brzy i Eva ukázala, že má vlastní talent, jinak by se totiž neudržela mezi hlavními tvářemi televize Prima. Přestože se se Charouzem nikdy nechlubila, jejich vztah trval asi 3 roky. „Ano, je to pravda. S moderátorkou Evou Perkausovou nás pojil tříletý vztah. Tento vztah jsem teď ale ukončil po zjištění, že nejsem jediný, s kým se Eva stýká,“ prohlásil kdysi podnikatel pro Blesk.
Po jeho boku však Eva dlouho nezůstala. Spojila se s podnikatelem Karlem Kubou, producentem Pavlem Páskem, režisérem Adrianem Stojkovem i sportovci Václavem Kadlecem a Jiřím Říhou. Každý vztah měl rychlý průběh a byl pod drobnohledem médií.
Osudová láska Ivan Hecko
Teprve setkání s ukrajinským podnikatelem Ivanem Heckem pro ni znamenalo životní obrat. Potkali se na sportovní akci a přestože mu tehdy nedala číslo, nakonec si k sobě cestu našli. Po několikaleté známosti se v roce 2022 vzali na exotickém Mauriciu. „Vědělo to jenom mé blízké okolí. Už jsme věděli, když jsme na Mauricius letěli, že se tam vezmeme. Museli jsme dopředu vyřizovat různé doklady,“ svěřila se později.
S Ivanem vychovává dva malé syny, Killiána a Ariana. Sama říká, že jejich manželství není bez hádek, ale právě v tom tkví jeho opravdovost. „Osm let vztahu a rozhodně to není nuda. Za tu dobu jsme se stihli několikrát pohádat, usmířit, vzít se, přivést na svět dva krásné syny a vypěstovat si celkem temperamentní vztah,“ popsala.
Šokující policejní zkušenost
Vedle soukromých vztahů zažila Perkausová i chvíle, které by si nepřála žádná celebrita. Sama přiznala, že musela řešit nepříjemné záležitosti přímo na policii. Nešlo o žádný přešlap z její strany, ale o situaci, kdy se stala terčem nevybíravého útoku a potřebovala ochranu. Šok z celé události byl tak velký, že se o něm dlouho zdráhala mluvit.
Nebylo to přitom poprvé, co se české celebrity setkaly s agresí a nenávistí. Například zpěvačka Olga Lounová zažila fyzické napadení a situace pro ni skončila zraněním i traumatem, které se nesmazatelně vrylo do jejího života. Tyto případy ukazují, že být známou osobností má i svou nepěknou stránku, a to nejen v podobě neustálého tlaku médií, ale také přímého ohrožení ze strany lidí, kteří si pletou hranici mezi soukromím a veřejností.
