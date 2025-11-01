Herečka Světlana Nálepková je zamilovaná do partnera Zdeňka Kováře. Jsou spolu už 3 roky a stále mají oddělené domácnosti.
Herečka Světlana Nálepková žije ve spokojeném vztahu s filmařem Zdeňkem Kovářem už více jak 3 roky. Ačkoli se všechno zdá být zalité sluncem, přece jen herečce něco chybí. Je to společné soužití, na které ale dle jejích slov nikdy nedojde, jak redakci Osobnosti.cz neuniklo.
Vášnivá kuchařka
Světlana Nálepková již několikrát přiznala, že je vášnivou kuchařkou. Miluje především východní kuchyni, což se není co divit vzhledem k tomu, že má ze strany své maminky ruské kořeny. Vaření jí však dlouhé roky nic neříkalo, experimentovat začala až po čtyřicítce, konkrétně se středomořskou kuchyní. Inspiraci nabrala během cestování do různých destinací.
Jak už to ale bývá, vařit pro sebe samotnou ji příliš nebaví. Raději připravuje chutné pokrmy pro početnou rodinu. To není žádný problém, žije totiž se svou dcerou a její rodinou. „Díky tomu, že bydlím s dcerou a její rodinou, tak jíme společně. A když jsem náhodou večer doma, Pepča (dcera Josefína) mě poprosí, ať pro všechny uvařím. Vařím vždycky dvě jídla. Jedno pro děti a pak pro nás pálivé, které milujeme. Vařit pro rodinu mě baví, pro mě samotnou ne,“ přiznala herečka pro Super.
Ráda by sdílela domácnost s partnerem
K rodinnému stolu se občas přidá i její partner Zdeněk Kovář, s ním je ve spokojeném vztahu už 3 roky. K jeho dokonalosti jí však něco chybí. Ráda by s ním sdílela jednu domácnost a vařila i pro něj, ale to se dle jejích slov nikdy nestane. Pro něj je zřejmě něco takového vyloučené. „Pro mě je pořád soužití a sdílení s partnerem příjemnější. Když jsou ti dva lidé opravdu spolu. Myslím, že je krásné, když se k tomu lidé dopracují, nevadí si a je jim příjemně. My dva k tomu ale už bohužel nedospějeme,“ dodala.