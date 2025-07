Jiří Mádl čelil během natáčení filmu Džob tlaku kvůli úspěšnému režijnímu debutu Vlny. Vznikly tak neshody s režisérem Tomášem Vorlem.

Do českých kin míří snímek Džob pod taktovkou režiséra Tomáše Vorla a s Jiřím Mádlem v hlavní roli. Zatímco se diváci těší na toto pokračování filmů Gympl a Vejška, zákulisí jeho vzniku bylo mnohem dramatičtější, než by se mohlo na první pohled zdát, jak jsme zjistili v naší redakci Osobnosti.

Přeskakoval mezi dvěma projekty

Když se v roce 2023 natáčel Džob, Jiří Mádl měl plné ruce práce s filmem Vlny, který nejen režíroval, ale také s ním objížděl zahraniční festivaly a usiloval o mezinárodní úspěch. V tu chvíli doslova létal mezi dvěma projekty, což se moc nelíbilo režisérovi Tomáši Vorlovi. „Normálně jsme ho fakt málem nemohli dostat na natáčení. Už jsem začal hledat náhradníka,“ popsal režisér svou frustraci pro iDnes. Mádl navíc během té doby odletěl do USA, kde Vlny propagoval.

Pro Mádla to však znamenalo naplnění jeho celoživotního snu. Film Vlny, zasazený do roku 1968 a zaměřený na dění v Československém rozhlase, se stal nejen hitem domácích kin, ale i mezinárodním fenoménem. Posbíral řadu ocenění, od Českého lva až po triumf na Satellite Awards, a stal se nejnavštěvovanějším českým filmem roku 2024. Dostal se i do užšího výběru pro nejlepší zahraniční celovečerní film na Oscary, což je velký úspěch i přesto, že se nakonec do finální pětice nedostal. „Byla to mimořádná zkušenost. Pochopil jsem, že Oscary jsou úplně o něčem jiném než ceny u nás…“ řekl Mádl své dojmy z USA.

Herec, režisér i tvůrce s vizí

Jiří Mádl už dávno není jen teenager ze Snowboarďáků. Jeho profesní dráha nabrala mnohem širší rozměr. Z úspěšného herce se stal i scenáristou a uznávaným režisérem, který dokáže vytvořit silný a lidsky působivý film. A u kterého filmu se rozhodl být režisérem? „U žádného, který jsem psal. Dokonce ani u Vln, myslel jsem, že to třeba někdo natočí jako zahraniční film v angličtině. U scénáře Na střeše jsem takovou nabídku dostal, ale když jsem ho nakonec natočil sám, řekl jsem si: A já ty Vlny udělám,“ uvedl pro Novinky.

Vlny jsou jedním z nejambicióznějších projektů posledních let. Nejenže dokázaly přenést diváky do dramatických událostí srpna 1968, ale zároveň připomněly sílu svobodného slova a odvahu novinářů, kteří nechtěli mlčet. Silný scénář, herecké výkony i režijní cit dodaly filmu naléhavost, která s diváky rezonovala.

S Džobem se vrací kultovní postavy

Navzdory všem komplikacím se natáčení Džobu dokončilo a novinka režiséra Vorla přijde do kin koncem července. Kromě známé dvojice Kolman–Kocourek se představí i nové postavy, třeba manželka Kolmana v podání Diany Dulínkové. Chybět nebude ani hvězdné obsazení včetně Yzomandiase, Vilmy Cibulkové nebo Kristýny Leichtové. Snímek slibuje humor i nostalgii. Podle domněnek Mádla bude tento film posledním v sérii.

