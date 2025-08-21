Jeden z největších snů Alice Bendové bylo vlastnit prostorný dům, ve kterém by vytvořila harmonické prostředí pro život. To se jí také nakonec podařilo.
Alice Bendová (51) snila vždy o krásné vile a když se jí naskytla možnost pořídit jednu ve Zbuzanech, neváhala. Původně šlo o starší stavbu, tu však Alice proměnila po rozsáhlé rekonstrukci na moderní dům, který nese jasný rukopis své majitelky. Jak její bydlení vypadá a co vše nabízí?
Starou vilu proměnila v moderní bydlení
Známá herečka a moderátorka vlastní už více než deset let vilu v menší obci Zbuzany. Vzhledem k tomu, že se ale jednalo o starší dům, peníze z hereckých rolí a sociálních sítí začala po čase investovat do rekonstrukce. Jak sama popsala pro Blesk, dům si přizpůsobila podle svých představ. No a jelikož studovala na umělecko-průmyslové škole, s návrhy designu to pro ni byla hračka.
Vyhrála si pak především s interiérem, kde měla přesnou představu o barvách, ale také nábytku. „V kuchyni jsem chtěla kombinaci matně zemité a dřeva. Všechny skříňky, kuchyňské i obývákové jsem si vysnila uzavřené a až do stropu,” popsala pro deník Blesk, přičemž zdůraznila, že návrhy měla celou dobu v hlavě.
Při rekonstrukci jí pak nejvíce záleželo na tom, aby byl dům plný otevřených prostorů. To samozřejmě vyžadovalo i stavební úpravy a menší přístavbu. Nakonec dosáhla toho, že má dům více než 170 metrů čtverečních obytné plochy. Výsledkem rekonstrukce je pak dům plný prostorných a moderních místností, ze kterých sálá útulnost a harmonie. Dům nabízí velký obývací pokoj, jídelní kout s kuchyní, ložnici, dva dětské pokoje, šatnu a dvě koupelny.
Postavu má jako třicítka
Fanoušci, kteří sledují Alici Bendovou na sociálních sítích, chválí nejen její zrekonstruovaný dům, ale také to, jak na sobě herečka pracuje. Zakládá si totiž na zdravém životním stylu a jen málokdo by tipoval, že v listopadu letošního roku oslaví už 52. narozeniny. Když se pak na sociálních sítích pochlubí svou postavou, od svých příznivců sklízí jen samou chválu. V nedávném videu dokonce prozradila, že se jí podařilo zhubnout 17 kilogramů.
Bohužel, i přes podobné úspěchy se čas od času setkává s kritikou a někteří jsou toho názoru, že to s hubnutím přehání. Jiní zase její proměnu zpochybňují a jsou toho názoru, že si pomohla chirurgickými zákroky. Tak či onak, nejdůležitější je, že se samotná Alice cítí ve svém těle dobře a je spokojená – na ničem jiném nezáleží.