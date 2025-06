Zpěvák Karel Gott jezdil ke konci života rád odpočívat na chalupu, kterou měl v Českém Švýcarsku. Po jeho smrti však zeje prázdnotou.

Karel Gott byl celý život mimořádně vytížený a na nějaké velké lenošení neměl čas. Ke konci života se však začal poohlížet po klidném místě, kam by mohl jezdit s rodinou odpočívat. V malebné krajině Českého Švýcarska si nechal postavit krásnou roubenku, kam později často jezdil. Podle toho, co jsme na Osobnosti.cz dohledali, ale po jeho úmrtí nemovitost zeje prázdnotou a Ivana s dcerami sem nejezdí.

Zvažoval, že se tu usadí natrvalo

Krásná velká roubenka stojí na klidném místě u lesa nedaleko obce Doubice v Českém Švýcarsku. Při její stavbě bylo dbáno na to, aby byla zbudovaná v tradičním stylu a mezi okolní stavení zapadla. Karel Gott už delší dobu pokukoval po místě, kam by mohl jezdit odpočívat. „Chytlo mě to a těším se na každou cestu, i když by to mělo být jenom na otočku. Dokonce jsem začal uvažovat o tom, že jednou, až mě to do velkoměsta nebude lákat vůbec, se v Doubici usadím natrvalo,“ popisuje ve své knize Má cesta za štěstím.

Poté, co se však rozkřiklo, kde chalupa Karla Gotta stojí, začaly na místo proudit doslova davy. Dokonce sem přijížděly i autobusy plné turistů, aby se mohli na jeho roubenku podívat. Zpěvák s rodinou tak měl po vytouženém soukromí. „Naše původní nadšení mít roubenku v severních Čechách se změnilo ve velké zklamání. Nemáme s manželkou a dětmi zájem na tom, aby každý náš krok na pozemku v Doubici byl pod drobnohledem. Roubenka pro nás ztratila původní smysl odpočinku, stalo se z ní místo jakési atrakce,“ napsal Karel Gott v prohlášení na Facebooku v roce 2016.

Veřejně vyhlásil, že chalupu prodává

„Proto jsme se rozhodli, i s ohledem na místní obyvatele a jejich klidné žití v obci, že pozemek s nedokončenou stavbou prodáme,“ dodal. Dnes už však víme, že šlo jen o úhybný manévr. Chalupa byla přepsána na jeho tchyni, tak aby se co nejméně lidí dopátralo, kde se nachází. Karel Gott tu i s rodinou později trávil hodně času a místní si je velmi oblíbili. Na chalupě strávil i své poslední Velikonoce v roce 2019. Po jeho smrti však krásná roubenka zeje prázdnotou.

Ivana Gottová se o ni stará, ale na delším pobytu s dcerami ji tu nikdo dlouho neviděl. V poslední době měla hodně práce se stěhováním do své nové vily na pražské Císařce. Uvolnila tak Gottovu slavnou Bertramku, kde svému muži zřídila trvalý odkaz v podobě muzea. Villa Gott má být vzpomínkovým místem na Karla Gotta, který ve vile žil od roku 1974. Pro první návštěvníky by se měla otevřít ještě letos.

Zdroj: Autorský text, Kniha – Má cesta za štěstím, Facebook Karla Gotta, AHA!, VillaGott