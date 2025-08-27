Kultovní sitcom Přátelé oslavil své 31. narozeniny a dodnes se těší oblibě po celém světě. Právě proto jsme si pro vás připravili kvíz, který otestuje, jak dobře ho znáte.
Monica, Chandler, Rachel, Ross, Phoebe a Joey – partička přátel z New Yorku, která se okamžitě zapsala do srdcí milionů diváků po celém světě. Seriál Přátelé se začal vysílat už v roce 1994 a už po prvních epizodách bylo jasné, že nejde o kdovíjak obyčejný seriál. Ba naopak – dodnes patří mezi ty nejoblíbenější sitcomy v historii a i přesto, že se vysílá už 30 let, dodnes ho mnozí považují za nejlepší seriál, který kdy viděli.
Jak se z Přátel stala legenda
Kultovní sitcom Přátelé odstartoval 22. září 1994 na stanici NBC a vysílal se bez přestávky celé desetiletí. Poslední epizodu stanice odvysílala 6. května 2004 a sledovaly ji miliony diváků po celém světě. Ještě na začátku koukali na seriál převážně Američané, jen o pár měsíců později se však sitcom začal vysílat ve více než stovce zemí. Tak tomu je vlastně i dodnes a o tom, jak kultovní tento seriál je, vypovídají i statistiky. Každý rok se totiž pravidelně objevuje na prvních příčkách v žebříčku sledovanosti.
Ono se vlastně není čemu divit – Přátelé byli něčím novým, co se okamžitě vrylo do paměti diváků. Ať už postavami, nebo znělkou, kterou zná i ten, kdo se na Přátele nikdy ani nepodíval. Zvlášť ikonická scéna u kašny, která byla natočena okolo páté hodiny ráno, je zaryta hluboko v paměti i těch, kteří seriál nemohou vystát. Tak hlubokou stopu po sobě seriál zanechal.
Na všechny otázky odpoví jen ti největší fanoušci
Přátelé už více než 30 let rozdávají radost, úsměvy, smích a sounáležitost a jejich popularita rozhodně neklesá. V dnešní době je mezi námi opravdu mnoho fanoušků tohoto seriálu, kteří ho znají doslova nazpaměť. Patříte mezi ně i vy? To prozradí kvíz, který jsme si pro vás dnes připravili. Ten otestuje vaši paměť a také to, jak moc dobře tento kultovní sitcom znáte. Dokážete odpovědět na všechny otázky?
Zdroj: Autorský text, Wikipedie