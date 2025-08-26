Jsou spolu více než dvacet let, mají společně dva syny a jsou stále nesmírně zamilovaní. I přesto se však do svatby rozhodně nehrnou.
Zatímco je pro někoho svatba jedním z nejdůležitějších momentů v životě, pro někoho je manželství, respektive oddací list, jen kusem papíru. To možná nemusí být zrovna případ Jakuba Koháka, ale jedno je jisté – na ženění rozhodně nespěchá a se svou partnerkou, se kterou je už více než 20 let, se zasnoubil teprve nedávno.
Vztah, který je zahalen rouškou tajemství
Herec, režisér a komik Jakub Kohák patří mezi výrazné osobnosti české kulturní scény. Jeho nezaměnitelný humor, specifický projev i originální image zná téměř každý. Veřejnosti se rozhodně nevyhýbá a jakmile se objeví společenská akce, je častokrát její součástí. O to větší překvapení pak je, že svůj soukromý život si drží pevně v tajnosti a i když tvoří už 20 let pár s partnerkou Barborou, na veřejnosti se většinou objevuje sám.
Někteří dokonce jeho partnerku označují za Paní Columbovou, a to právě kvůli tomu, že o jejich lásce se toho opravdu mnoho neví. Ani na sociálních sítích, kam mnohé celebrity sdílejí každý den fotografie ze svých životů, dvojice nenechává nahlédnout do svého soukromí. Možná právě proto jsou ale tak šťastní. Jsou spolu totiž už více než 20 let a společně vychovávají dva syny – Jana a Wolfganga.
Pár na nic nespěchá
Zatímco pro mnohé páry je manželství jedním ze zásadních cílů společného života, herec Jakub Kohák se do ženění rozhodně nehrne. Koneckonců, jen samotná žádost o ruku partnerky Barbory mu zabrala více než 15 let. To však bylo před více než pěti lety a opět se tedy potvrzuje, že svatba pro baviče a známého herce rozhodně není prioritou. „Zasnoubil jsem se, ale ještě jsem se neoženil. Vím, že se říká, že to musí být do roka a do dne, ale já říkám, že když je korona nebo nějaký výjimečný stav, tak se to protahuje. A já jsem se chytře zasnoubil v koroně,“ řekl později s úsměvem u Jana Krause.
Zda ke svatbě vůbec dojde, se tak zřejmě dozvíme případně až krátce po ní. Barbora, přestože je partnerkou známého muže, dává přednost naprostému soukromí, a tak je jasné, že případné informace o svatbě nemá tento sympatický pár rozhodně v plánu ventilovat po světě. „Ona se zříká společnosti, nemá ráda publicitu, je ráda v ústraní a vůbec nemá ráda moje producírování. Je to takhle v pořádku…,“ prozradil tenkrát Kohák o své manželce.
Možná přesně to je jakýmsi klíčem ke spokojenému partnerskému životu. V době, kdy spousta lidí sdílí na sociální sítě i věci, které by se na nich rozhodně sdílet neměly, je to v českém showbyznysu příjemná změna. Oba mají jeden druhého, jsou spokojení, šťastní a užívají si spoustu společného času se svými dvěma syny. Koneckonců, na tom záleží mnohem více než, jak Jakub Kohák říká, „na kusu nějakého popsaného úředního glejtu.“