Eliška Křenková je na první pohled plachou mladou ženou. Přesto se však stala součástí mnoha spekulací o románcích s hereckými kolegy.

Eliška Křenková bezpochyby patří k naším předním herečkám, které o zajímavé pracovní nabídky nemají nouzi. Je krásná, je talentovaná a její hvězda s každou novou rolí stoupá o něco výše. O jejím soukromí se toho ale příliš neví, ale jak jsme v naší redakci Osobnosti.cz zaregistrovali, existuje mnoho pikantních spekulací, které dodávají jejímu osobnímu životu stejnou pestrost, jakou má i její kariéra.

Žhavé románky

Eliška Křenková byla mnoho let spojována s majitelem luxusní restaurace Atmosphere a spoluprovozovatelem baru v pražském Paláci Akropolis Patrikem Havrlíkem. Jenže jejich vztah měl údajně skončit kvůli několika hereččiným románkům, především kvůli pletkám s o mnoho starším hercem Jiřím Langmajerem. V roce 2013 byli společně zachyceni, jak posedávají v restauraci. O intimní dotyky nebyla nouze.

To ovšem nebylo všechno. O Elišce se tvrdí, že je velmi plachá, ale jak to vypadá, co se týká mužů, stydlivost jde u ní stranou a hýří sebevědomím, protože jejímu kouzlu měl údajně podlehnout také herecký kolega Marek Lambora. Spolu si zahráli v pohádce Princezna zakletá v čase a následně se objevili bok po boku na několika akcích. Zamotat hlavu měla i Davidu Prachařovi. Nicméně, co je na tom všem pravdy, to ví jen samotní aktéři. Herečka se nikdy k ničemu nevyjádřila a o svých soukromých záležitostech mlčí.

Pro iDnes se jednou vyjádřila takto: „Nepotřebuju být středem pozornosti. Já sama za sebe. Samozřejmě chci, aby mé postavy lidi znali, aby je měli rádi, když je mají mít rádi, nebo nesnášeli, když je mají nesnášet. Chci ale, aby mě znali skrze ty postavy a ne, aby se dívali na televizi nebo přišli do kina a místo postavy tam viděli mě. Z mého pohledu tohle není úkolem herečky.“

Smrt partnera

Herečka se ke svému soukromí nerada vyjadřuje také proto, že v osobním životě prožila i smutné chvíle, které není třeba si v rozhovorech neustále připomínat. Když jí bylo 28 let, její tehdejší partner, který byl jen o něco málo starší než ona, si vzal život. Její slova jsou citována na Instagramu Cesta domů: „Dnes už se cítím ,zašitá‘, ale to černé prázdné místo po něm zůstane navždycky – jen se s tím naučíte žít. A tak jsem se uvnitř pracně, ale s určitostí rozhodla, že takhle to nechci, že chci žít, a ne přežívat. Že si vzal svůj život, ale nemůže mi vzít i ten můj.“

