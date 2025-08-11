Být krásná, svá, a hlavně v pohodě. Monika Babišová si užívá léto podle svých představ, cestuje, objevuje nová místa a sdílí radost s těmi nejbližšími. Tentokrát vyrazila do Itálie se svou dcerou Vivien.
Monika Babišová tráví letošní léto převážně v zahraničí a rozhodně se nešetří, po Veroně, Řecku a Španělsku se aktuálně zastavila na jihu Itálie, jak jsme na Osobnosti.cz zaregistrovali z jejích sociálních sítí. Spolu s dcerou Vivien objevují krásy Polignana a Mare, města vybudovaného na strmých útesech nad Jaderským mořem.
Dovolená snů s malým háčkem
Na svém Instagramu se Monika podělila o několik snímků z výjimečného prostředí, včetně návštěvy ikonické restaurace Grotta Palazzese. Vypadá to jako z pohádky, stoly v jeskyni přímo nad mořem, tlumené světlo, výhledy jak z filmu. „Nádhera, ale kulinářský zážitek neočekávejte,“ napsala na Instagram.
Navzdory zklamání z kuchyně si Monika dovolenou zjevně užívá plnými doušky. Fanoušky zásobuje fotkami, na kterých září, ať už v plavkách, v elegantních šatech nebo jen tak s úsměvem po boku své dcery. Komentáře? Samá chvála. S dcerou si také udělaly výlet do městečka Alberobello, které je turisty vyhledávané pro typickou architekturu, domečky trulli se špičatou kuželovitou střechou.
Monika mezi luxusem a autentičností
Monika stále působí jako elegantní dáma, která si i po rozchodu zachovala blízký vztah s manželem Andrejem Babišem. I nadále fungují jako rodina a příležitostně se společně objevují na veřejnosti. Monice se ale zřejmě ulevilo, že již není tolik ve středu zájmu veřejnosti, a to hlavně s tím, jak se blíží podzimní volby do Poslanecké sněmovny.
Na Osobnosti.cz totiž musíme připomenout, že při posledních volbách, což byly ty prezidentské v roce 2023, to měla celá jejich rodina těžké, protože Andrej Babiš dostal několik výhrůžných dopisů. „Je to něco strašného, nikdy by mě nenapadlo, že lidé mohou zajít tak daleko a vyhrožovat nám smrtí. Vždyť jsou to jen prezidentské volby. Je mi to hrozně líto, že lidská zloba zašla tak daleko, bojíme se, ale asi se ze všeho nejvíc bojím o děti,“ řekla tehdy pro CNN Prima News. A tak nedokonalé jídlo v restauraci na dokonalém místě rozhodně není něco, co by Moniku Babišovou rozhodilo. Zvlášť, když má za společnost milovanou dceru.
Zdroj: Autorský text, Instagram Moniky Babišové, CNN Prima News