Herečka Zdena Studenková si šla tvrdě za svým a nikdy se nevzdala velkých cílů. Těžké dětství z ní udělalo nezlomnou ženu.
Je to skutečně k nevíře, ale slovenská herečka Zdena Studenková letos v květnu oslavila 71. narozeniny. Patřila a stále patří k nejkrásnějším herečkám Československa a současného Slovenska, která sklízí úspěch jak ve své domovině, tak i u nás, jak redakci Osobnosti.cz neuniklo. Letos si odnesla Cenu Thálie za celoživotní mistrovství pro zahraničního umělce.
Cílevědomá a talentovaná žena
Zdena Studenková se narodila 19. května 1954 v Bratislavě. Otec pracoval jako technik v chemických závodech, maminka jako účetní. Její rodina žila ve skromných poměrech, ale panovaly v ní idylické vztahy. Studenková prožívala krásné dětství, dokud nebyl uprostřed noci její otec Gustáv Studenka zatčen a komunistickým režimem křivě obviněn.
Jako politický vězeň byl odsouzen na 8 let. V roce 1968 byl po 5 letech propuštěn na amnestii. Tím ale peklo neskončilo. Výslechy StB pokračovaly. Rodiče se nakonec rozvedli. Dětství jí připravilo těžkou zkoušku, která z ní udělala nezlomnou ženu.
Svých velkých snů a cílů se nevzdala. Chtěla se stát módní návrhářkou, ale nakonec vystudovala obor fotografie na Střední uměleckoprůmyslové škole v Bratislavě, a poté nastoupila na obor herectví na Vysokou školu múzických umění. Ve své snaze stát se úspěšnou herečkou nepolevila a poprvé se před kamerou ocitla ve svých 20 letech v povídkovém filmu Motiv pro vraždu.
Byl to pro ni startovací můstek, z něhož se odrazila skvěle. Pak už následovaly takové kultovní snímky jako Panna a netvor s Vlastimilem Harapesem nebo komedie S tebou mě baví svět či Anděl s ďáblem v těle. Paradoxem je, že ředitel základní školy jí do posudku kdysi napsal, že se hodí tak akorát do fabriky k pásu.
Nejobsazovanější herečka své doby
Zdena Studenková předvedla nesmírný talent, dokázala zahrát křehkou květinku, svůdnou ženu, dramatickou roli i komickou. Talent projevila i v odvětví hudby. V několika svých hereckých rolích ukázala pěvecké nadání a v roce 1995 vydala své vlastní pěvecké album Dotyky noci. Veřejnost však oslňovala nejen svým umem, ale také tváří. Půvabná blondýnka se stala symbolem krásy a módní ikonou, která se vyznala v nejnovějších trendech, přesto zůstala věrná elegantnímu stylu.
I v pokročilém věku se stále udržuje v dobré kondici, možná za to může i mladší partner. Žije s dirigentem Branislavem Kostkou, jenž je o celých 17 let mladší než ona. Jak už to bývá u velmi vysokého věkového rozdílu, jejich vztahu nikdo příliš šancí nedával, ale dvojice dokázala, že se skutečně miluje a šťastný pár tvoří už více jak 30 let. S předchozího vztahu má herečka dceru Simonu. A jaký je její recept na mladistvý vzhled? „Důležité je nebrat se vážně. Smát se bez ohledu na to, co si o vás lidé myslí. Zdravě jíst, cvičit, nekouřit, neponocovat a také žít s partnerem, který neubírá energii,“ svěřila se kdysi v rozhovoru pro Novinky.
Zdroj: Autorský text, Novinky, AhaOnline, Facebook Milujeme české pohádky