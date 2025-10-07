Janek Bartoška je celý tatínek. Zdědil po něm charisma i lásku k filmu, ovšem tu pravou jako jeho otec ještě stále nenašel.
V případě Janka Bartošky, syna zesnulého herce Jiřího Bartošky, skutečně platí rčení, že jablko nepadá daleko od stromu, jak jsme v redakci Osobnosti.cz zaregistrovali. Podobu se svým tatínkem rozhodně nezapře, stejně tak po něm podědil i obrovské charisma, díky němuž nemá o zájem krásných žen nouzi. Nějaký ten rok se již angažuje v pořádání karlovarského filmového festivalu, jehož ředitelem byl jeho otec dlouhých 31 let.
Na své děti byl patřičně hrdý
Jiří Bartoška se bohužel letošního karlovarského filmového festivalu nedožil, zemřel 8. května 2025. Byl znám svým elegantním vystupování, jeho charisma bylo pověstné a herecký talent nezpochybnitelný. Přestože patřil k českým mužským idolům, časté střídání žen mu bylo cizí. Jakmile v mládí poznal svou budoucí manželku Andreu, pro jinou už v jeho srdci nebylo místo.
Společně přivedli na svět dvě děti, dceru Kateřinu a syna Janka. Janek toho po svém otci zdědil mnoho. Rozhodně mu nelze upřít, že je to krásný muž, který má charisma na rozdávání. Nicméně stálost vztahů je u něj trochu problematická. Zřejmě ještě nenašel tu pravou jako jeho tatínek.
Je v obležení žen
Není žádných pochyb o tom, že Janek je skvělou partií, a to nejen kvůli vzhledu. Je elegantní, vzdělaný, v minulých ročnících měl částečně na starosti produkci karlovarského filmového festivalu i pořádání některých módních prohlídek. Zároveň je velmi movitý. Údajně měl Jiří Bartoška na svého syna přepsat byt v pražské Rybné ulici, jenž má hodnotu cca 10 milionů korun. Druhý byt Janek vlastní v pražských Holešovicích.
Samozřejmě u takové partie, jako je právě Janek, je potřeba obezřetnost. Každý přece chce najít lásku svého života, která vás bude milovat nejen proto, že máte peníze a krásnou tvář, ale celou vaši osobnost. Snad se brzy dočkáme té pravé po Jankově boku. Naposledy se objevil s exotickou kráskou na letošním ročníku filmového festivalu. Spekulace o vztahu však okamžitě vyvrátil. Neznámou ženu označil za zahraniční kamarádku.
Zdroj: Autorský text, CNN Prima News, Blesk, Instagram Lukáše Macháčka