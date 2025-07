Z televizní hvězdy devadesátek se stal úspěšný manažer a golfový promotér. Pavel Poulíček ušel neobvyklou cestu od obrazovek k byznysu.

Když se na konci roku 1993 objevil na konkurzu na sportovního moderátora tehdy nově vznikající televize Nova, bylo Pavlu Poulíčkovi jen 19 let. Zezačátku nic moc neočekával, přesto se rychle zařadil mezi výrazné tváře stanice a nakonec si vysloužil 7x ocenění TýTý. Od chvíle, kdy 4. února 1994 odmoderoval svůj první sportovní vstup, si ho diváci zamilovali. A netrvalo to dlouho a televize z něj udělala nejen moderátora, ale i značku. Na Osobnosti.cz jsme se rozhodli zmapovat jeho kariéru televizní i po odchodu z obrazovek.

Kolotoč bavil starší publikum

Opravdový boom přišel s pořadem Kolotoč. Soutěžní show odstartovala v roce 1999 a přes bídné hodnocení na ČSFD býval oblíbený u starších lidí. Poulíčka na casting doporučil tehdejší šéf zábavy Ivan Ressler. „Dostal jsem scénář, což byl vlastně jeden takovej list pravidel. A bylo mi řečeno, že uvidím, co s tím udělám. No já jsem s tím něco udělal a pořad jsem na základě toho začal dělat,“ vzpomínal Poulíček pro podcast Face to Face. Vysílaly se stovky dílů, Poulíček jich odmoderoval dokonce 505, a vznikaly i zábavné momenty, kdy soutěžící pletli odpovědi nebo se zamotávali do otázek.

Točení pořadu nemělo kolikrát nouzi o zábavné momenty. V roce 2005 se na internetu objevilo video z natáčení Kolotoče, kde se Poulíček směje tolik, že musí natáčení několikrát přerušit. Právě jeho spontánní smích se stal oblíbeným mezi fanoušky pořadu. Někteří jeho kolegové v zákulisí mu vyčítali přílišný perfekcionismus, ale právě ten pomohl k jeho úspěchu. Sám Poulíček vyznává to, že je jedno, co člověk dělá, ale důležité je to dělat pořádně.

Z obrazovky do světa byznysu a zpět

Když v roce 2009 opustil obrazovky, stáhl se z médií (i když ještě působil na Frekvenci 1 a jeden čas pracoval pro sportovní zpravodajství TV Prima) a nakonec se ponořil do světa PR a marketingu. Brzy se spojil s podnikatelem Petrem Dědkem a stal se šéfem marketingovým a mediálním ředitelem promotérské společnosti Relmost i české verze Golf Channelu. Tam působí nejen jako výkonný ředitel, ale také jako hlavní komentátor. Stojí i za organizací prestižních golfových turnajů, jako je D+D Real Czech Masters.

„Tam jsme se opět sešli nad sportem, což je můj život. A to byl golf,“ prozradil Poulíček v podcastu. Pro RádioO106 také řekl, že od roku 2020 je spojený i s aktivitami kolem hokejového klubu Dynamo Pardubice, rovněž přes skupinu Petra Dědka. Vedle toho se však po letech vrátil i do médií. Na regionální stanici Praha TV dnes moderuje publicistické pořady. „Já tomu říkám mentální rehabilitace,“ říká s nadsázkou. Dalo by se tedy shrnout, že jeho pracovní život převážně zahrnoval nějakou formu sportu a moderování.

