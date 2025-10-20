Manželství Agáty Hanychové a Jakuba Prachaře se rozpadlo kvůli modelčiným nevěrám. Jako důvod uvedla, že na ni její manžel kašlal.
Vztah Agáty Hanychové a Jakuba Prachaře rezonuje médii už dlouhé roky, co jsme si v redakci Osobnosti.cz všimli. Nejdříve se psalo o jejich velké lásce, následně o manželství, rodičovství a později o rozvodu a dlouhých soudních tahanicích o majetek a také nastavení určitých pravidel ohledně zveřejňování tváře jejich dcery Mii na sociálních sítích. Proč se z přátelství a velké lásky nakonec stala nenávist?
Děti slavných rodičů
Agáta i Jakub jsou dětmi slavných rodičů, kteří uměli zužitkovat velká rodinná jména a prosadit se v českém showbyznysu. Agáta se do širšího povědomí veřejnosti zapsala jako II. vicemiss České republiky a Jakub jako herec. Oba se věnují mediální a umělecké činnosti dodnes, k čemuž Agáta přidala i práci na Instagramu. Nyní ji živí především spolupráce s různými značkami, které propaguje na svých sociálních sítích.
Oba se celý život pohybují ve světě showbyznysu a byli dlouholetými kamarády, cítili, že k sobě chovají sympatie, ale nikdy se jim nepoštěstilo, aby byli ve stejný čas oba nezadaní. Až jejich přátelství přerostlo v lásku a přišla ta správná chvíle. Nakonec se spontánně a tajně vzali dne 20. dubna 2013, druhou svatbu uspořádali v květnu 2013, aby u jejich slibů mohla být i rodina. O 4 roky později, v září 2017, se jim narodila dcera Mia. Zdálo se, že ti dva jsou pro sebe jako stvoření a nic je nerozdělí. Přece však nakonec došlo k rozpadu jejich manželství.
Může za to nevěra?
Jenže jak to tak vypadá, mráčky ve vztahu byly a Agáta je řešila v náruči jiných mužů. Nebo se jen nudila a potřebovala rozptýlení? To už ví jen ona sama. Každopádně měla přijmout pozvání do Ameriky od hokejisty Jiřího Tlustého, přičemž svému manželovi řekla, že letí za kamarádkou. Jakub se díky novinářům dozvěděl pravdu, ale své manželce dokázal ještě odpustit.
Agáta však svou chybu zopakovala, tentokrát s fotografem Matějem Dereckem, a to během těhotenství. Sama nevěru přiznala a jako důvod uvedla, že Jakuba nesmírně milovala, ale on se jí nevěnoval tak, jak by chtěla, navíc se vysmíval její práci a všemu, co dělá. Chtěla si tedy údajně zvednout sebevědomí a svému manželovi zahnula na truc.
A tak se stalo, že jejich manželství po 7 letech skončilo a Jakub Agátu opustil. Dnes žije s herečkou Sarou Sandevou, s níž se seznámil během natáčení seriálu Dvojka na zabití, a Agáta si po několika krátkých nevydařených vztazích vzala za manžela otce svého nejstaršího syna Kryšpína, Miroslava Dopitu.
Zdroj: Autorský text, Blesk, iDnes, Instagram Agáty Hanychové