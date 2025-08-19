Úspěšný televizní moderátor Martin Čermák zažívá těžké období. Svádí teď náročnou soudní bitvu o péči o svou dceru Ellin.
V naší redakci Osobnosti.cz bedlivě sledujeme spor mezi Čermákem a jeho bývalou partnerkou Martinou H., který se během posledních měsíců dost vyostřil. Zatímco matka požaduje zvýšení alimentů z původních 5 000 Kč téměř na čtyřnásobek, moderátor si myslí, že pro dceru bude lepší, když zůstane výhradně v jeho péči. Celá kauza se přesahuje i přes zdi soudní síně. Zásadní roli hrají i emoce, vzájemné obviňování a stále napjatější komunikace mezi bývalými partnery.
Alimenty jako jádro problému
Podle Martiny H. současná výše výživného neodpovídá reálným potřebám dítěte ani možnostem otce. „Moje náklady na dceru jsou podstatně vyšší než to, co otec přispívá. Chtěla jsem, aby částka odpovídala reálným potřebám dítěte a jeho možnostem,“ vysvětlila v rozhovoru pro eXtra.cz. Čermák ale její požadavky odmítl a začal usilovat o to, aby dcera vyrůstala u něj.
Argumentuje tím, že matka není dostatečně stabilní a péče o dítě je u něj zajištěna lépe. Odvolává se také na předběžné opatření soudu, které mu umožňuje mít Ellin u sebe. Bývalá partnerka ale tvrdí, že mu v cestě k dítěti nestojí, naopak. Spíše tomuto problému čelí ona. „Můj kontakt s dcerou je fakticky omezen na tři patnáctiminutové hovory týdně. Mimo určené časy mi otec komunikaci neumožňuje. Od června jsem měla osobní kontakt výrazně omezený. Dceru jsem neviděla 53 dní,“ řekla Martina H.
Incident v Řecku byl zlomový
Celou situaci navíc vyhrotil ještě incident, který se stal během dovolené v Řecku, kdy došlo k nedorozumění mezi matkou a dcerou. „Dcera má předčasnou pubertu, musí se vychovávat. Jen jsem ji okřikla, a jedna přemotivovaná účastnice zájezdu na mě zavolala policii. V Řecku mají tvrdé zákony o rodině a moje dcera kvůli tomu strávila noc v pasťáku, než se to vysvětlilo, a pan Čermák to teď používá proti mně,“ vysvětlila Martina H. Právě kvůli tomuto začal moderátor usilovat o výhradní péči.
Jak tedy soudní spor dopadne, to zatím nikdo neví. Obě strany se navzájem obviňují a atmosféra houstne. Martina H. tvrdí, že její dcera potřebuje stabilní prostředí a spravedlivé finanční zajištění, Čermák zase zdůrazňuje svou roli zodpovědného otce, který chce dceři dopřát bezpečí. Pro oba rodiče je to těžká zkouška.
Má ještě druhou dcerku Medu a třetí Laurinku
Ještě než začaly nynější spory s bývalou partnerkou, s níž se rozešli před narozením Ellin, tak se Čermák veřejně prezentoval jako šťastný tatínek. Když se mu narodila druhá dcerka Meda, dokonce kvůli porodu vynechal vysílání. V naší redakci Osobnosti.cz nás zaujalo, jak upřímně popisoval své pocity. Netajil se tím, že ho narození dítěte naplnilo dojetím i respektem. V roce 2024 pak přivítal s manželkou Simonou Čermákovou i svou třetí dceru Laurinku.
Zdroj: Autorský text, eXtra.cz, Blesk, Wikipedie, Facebook Martina Čermáka