Herečka Aneta Krejčíková o sobě mluví jako o finančním analfabetovi. Utrácí, když má, počítá, když nemá. S dětmi po rozchodu s přítelem žije v nájmu.
Herečku Anetu Krejčíkovou už bohužel nevídáme v seriálu Ulice, který ji před několika lety proslavil, ale díky jejímu odchodu se může věnovat i jiným projektům a nabídkám, které musela dříve odmítat. V jejím životě však nedošlo ke změně pouze pracovní, ale i osobní. Rozešla se s otcem svých dvou dětí, jak redakci Osobnosti.cz neuniklo.
Jak to zvládá jako matka samoživitelka?
Aneta Krejčíková nedávno přiznala, že i s vysokým příjmem je pro ni někdy těžké vyžít. Respektive hodnota peněz jí zpravidla nic neříká, nemyslí příliš do budoucna a o úsporách také nemůže být úplně řeč. „Jsem finanční analfabet. Když peníze mám, utrácím. Když ne, počítám,“ uvedla před časem v rozhovoru pro Super. Nicméně teď se zřejmě situace trochu změnila. Skončila v seriálu Ulice, který jí zajišťoval pravidelný příjem, a rozešla se se svým dlouholetým přítelem Ondřejem Rančákem, s nímž má dvě děti, syna Bena a dceru Antonii. Nastal tedy čas, aby rozhodování o svých financích přehodnotila.
Jaký je její život po rozchodu?
Krejčíková za krátkou dobu učinila dvě velmi zásadní rozhodnutí. Odešla ze seriálu Ulice a rozešla se se svým přítelem. To jsou velké životní změny, které vaši existenci hodně ovlivní. Nicméně Krejčíková přiznala, že ačkoli to nebylo jednoduché, s bývalým partnerem fungují jako tým. „Napůl spolu žijeme, napůl ne. Ale pořád jsme tým,“ dodala.
Ani jeden nechce, aby rozchod zásadně poznamenal jejich děti. Pomáhají si, starají se, pečují, herečka se snaží skloubit svou práci s mateřstvím a zároveň také nezapomínat na sebe i na druhé. Ve svých 31 letech se odhodlala k plastické operaci prsou po dvou dětech. Co ji k tomu vedlo, uvedla na svém Instagramu: „S kůží na trh. O plastice prsou jsem uvažovala už jako mladá bezdětná holka. Vyrostla jsem v rodině, kde velká prsa nepatřila k něčemu, co je hodno obdivu a krásy. Naopak. Nepraktická zátěž… Velikost mých prsou se nijak zásadně nezměnila, jen jsou výš… Děkuji, že můžu nosit věci s holými zády a cítit se krásně a lehce.“
Herečka, přestože uznává, že sebevědomí nemá nikterak vysoké, spolupracuje s českou značkou ručně šijící spodní prádlo a plavky a ukazuje tak, jak je důležité nosit kvalitní a dobře padnoucí prádlo. Zvláště pro ženy s většími vnadami. Krejčíková není prototypem vysoké štíhlé modelky, ale je to žena krásných ženských tvarů, která se nebojí ukázat svým sledujícím v odvážných modelech, někdy i v rouše Evině, aby i ostatní ženy věděly, že nemít míry 90-60-90 je také v pořádku. Nyní můžete herečku vidět v nejnovějším filmu Na horách nebo v seriálech Volha či Milionáři. Aktuálně působí ve stálém angažmá Divadla Na Fidlovačce.
Zdroj: Autorský text, iDNES, Instagram Anety Krejčíkové, eXtra, Super