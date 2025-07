Miroslav „Meky“ Žbirka byl jednou z nejoblíbenějších postav české a slovenské hudby. Vždy milý, skromný a pokorný muž, který v životě nejvíce miloval muziku.

Zpěvák Miroslav Žbirka snad neměl v umělecké branži nepřítele. Kdo by také neměl rád sympatického hudebníka, jenž byl velmi skromný, pokorný a vděčný za to, že v životě může dělat to, co nejvíce miluje – hudbu. Sklízel jeden úspěch za druhým, a dokonce pokořil Karla Gotta v anketě Zlatý slavík. Kromě hudby jej životem provázela také osudová žena a na jejich vztah jsme se rozhodli na Osobnosti.cz zaměřit.

Anglie byla jeho druhým domovem

Je dobře známo, že Žbirkův život, lásku k hudbě a následně i samotnou tvorbu velmi ovlivnila především britská kapela The Beatles, k níž měl zpěvák blízko. Byl totiž napůl Angličan. Narodil se v roce 1952 manželům Šimonovi, který pocházel ze Slovenska, a Ruth, jež byla původem Angličanka. Jeho rodiče se poznali během druhé světové války ve Velké Británii. Jakmile byl konec války, společně se manželé odstěhovali na Slovensko. Zpěvák měl ještě dva starší bratry, Jasona a Tonyho, kteří měli stejně jako on blízko k hudbě.

Ještě jako mladík se stal členem kapely Modus, která na konci 60. let slavila velký úspěch. To byl začátek jeho velké kariéry. S kapelou společně s Jánem Lehotským a Marikou Gombitovou získal v roce 1977 Zlatou bratislavskou lyru za píseň Úsměv. Brzy se začaly jeho písně hrát v rádiích, chodilo si jej poslechnout naživo stále více a více lidí, až to dotáhl tak daleko, že v roce 1982 získal první místo v anketě Zlatý slavík a pokořil tak Karla Gotta. Stal se v té době teprve druhým zpěvákem po Waldemaru Matuškovi, kdo dokázal Mistra porazit.

Osudová žena Kateřina

Žbirka byl za svůj život dvakrát ženatý. Nejdříve pojal za manželku Helgu, s níž byl dlouhých 15 let, od roku 1972 do roku 1987. Společně počali dceru Denisu. Manželství bohužel nevydrželo a skončilo rozvodem. Pak ale přišla osudová žena, o 15 let mladší Kateřina, do níž se Meky zakoukal, když jí bylo teprve 18 let a dělal s ní rozhovor. Dvořil se jí skutečně vehementně, až z Bratislavy přijel do Prahy na její maturitní ples, aby jí dal najevo, že to s ní myslí skutečně vážně.

Jak se nakonec ukázalo, zabralo to. V roce 1988 byla svatba a měli spolu dvě děti, dceru Lindu a syna Davida. Napřed žili v Bratislavě, ale v roce 1993 se přestěhovali do Prahy. Jednak to jeho ženu táhlo domů, měla tam rodiče, kteří jim mohli pomoci s dětmi, jednak šlo o tehdejší vyhrocenou dobu kvůli rozdělení republiky, kterou Katka nenesla úplně dobře. Usadili se v Paláci Lucerna v bytě po Katčině babičce.

Meky zůstal se svou ženou dlouhých 33 let, až do jeho smrti 10. listopadu 2021. Příčinou jeho skonu byly opakované zápaly plic. Bylo mu 69 let. Po své smrti získal v roce 2023 hned 4 hudební ceny Anděl za album roku, slovenské album roku, píseň roku a interpret roku.

Jak přišel ke své přezdívce Meky?

Miroslavu Žbirkovi neřekl nikdo jinak než Meky. Přezdívku však kupodivu nezískal po žádné hudební legendě, ale v dětství po kanadských hokejistech. „Právě při fotbalu mi jakýsi Vlado Ročák řekl, že budu Meky… Tu přezdívku mi dal proto, že k nám v té době jezdili hrát kanadští hokejisté a v jejich sestavě bylo několik hráčů, kteří měli před svým jménem Mc. Řekl mi, že budu Meky, a ještě ten den mi tak všichni začali říkat. A trvá to dodnes. Žádnou jinou přezdívku jsem nikdy neměl,“ uvedl kdysi zpěvák v rozhovoru pro Novinky.

