Karel Voříšek je zkušeným moderátorem, ale ani jemu se v kariéře nevyhnuly přešlapy. Zažil trapnou chvíli na Hradě, přesto se jí dnes dokáže sám zasmát.
Oblíbený moderátor Karel Voříšek se do povědomí diváků zapsal svou profesionalitou a lidskostí. V naší redakci Osobnosti.cz nás zaujala jeho schopnost otevřeně přiznat chyby a umět se jim zasmát. V jednom z rozhlasových pořadů se Voříšek rozpovídal o svém největším moderátorském selhání. Nechyběl prezident Miloš Zeman ani Španělský sál plný lidí.
Když se člověku popletou jména
„Mně se stal obrovský moderátorský průšvih, za který se stydím, s Milošem Zemanem,“ přiznal s humorem v pořadu Českého rozhlasu Blízká setkání s Vasilem Fridrichem. I přes svou dosavadní profesionalitu se totiž Voříšek přeřekl a pronesl jméno „Václav Zeman“ místo Miloš. „Teď on se na mě tak podíval, lidi se po sobě podívali… a abych to napravil, abych nebyl za úplného vola, říkám: ‚Dámy a pánové, prezident pan Milan Zeman.‘“ Inu, tato oprava se opravdu nepovedla. Každopádně pak musel ještě hodinu a půl vydržet na pódiu a odmoderovat předávání cen.
Styděl se prý jak pes, ale říkal si: „Karle, to tě určitě posílí!“ Prezident si pak samozřejmě neodpustil vlastní komentář: „Vy se do příště naučte všechny prezidenty… dopředu i pozpátku.“ Pod tlakem žhavého publika se zkrátka i mistr utne, jak se říká. Voříšek přiznává, že když se cítí opravdu v pohodě, je to právě ta chvíle, kdy se něco pokazí. Náročné řemeslo moderátora tak není o dokonalosti, ale o schopnosti vstát i po pádu a zachovat si nadhled. Na křtu své knihy Jak být přesvědčivý a neztratit se v davu dokonce řekl: „Tréma nás neomezuje, ale drží v pozornosti.“
Kdo je Karel Voříšek mimo kamery
PhDr. Karel Voříšek, narozený roku 1963 ve Slaném, je známý dlouholetý hlas televizních novin, od TV Nova až po FTV Prima, kde působí od roku 2013. Je mimo jiné i autorem tří knih o osobním rozvoji, včetně Štěstí se dá naučit. Z veřejného prostoru byl ale v minulosti stažen kvůli údajné spolupráci s StB, což sám vehementně popřel. Soud nakonec rozhodl, že byl neoprávněně evidován.
Dlouho veřejně neřešil svůj osobní život, dokud se před lety nestal tématem bulváru. Až pak přiznal, že žije s partnerem Vladimírem Řepkou více než 20 let. Vztah vyvrcholil tibetskou svatbou, když manželství párů stejného pohlaví ještě u nás nebylo možné. Přiznal, že teprve pak cítil opravdové osvobození. Už nemusel hrát roli svobodného bohéma. S partnerem zvažovali i rodičovství, případně adopci, ale zatím zůstávají bez dětí, v pevně fungující partnerské domácnosti.
Co si o něm myslí lidé
Osobnost Karla Voříška kombinuje profesionalitu s odhodláním. Je shovívavý k vlastním nedokonalostem a zároveň respektuje diváky i kolegy. Zejména pracovní vztah s Klárou Doležalovou, s níž dlouhodobě vede hlavní zpravodajství na Primě, potvrzuje jeho týmového ducha. Nakonec i chyba s prezidentem ukázala, že i po letech zkušeností zůstává člověkem. To je na něm mnohým sympatické.
Zdroj: Autorský text, YouTube Český rozhlas Dvojka, Wikipedie, PrimaŽeny