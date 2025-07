Jan Kraus prožil ve svém životě něco, co jen tak někdo nezažije. Po 27 letech si ho našel jeho nemanželský syn.

Roky herec a moderátor Jan Kraus neměl tušení, že někde po světě běhá jeho nemanželský syn, kterému bylo už 27 let, když svého slavného otce poprvé kontaktoval, jak jsme na Osobnosti.cz zjistili. Marek Blažek se objevil jako rána z čistého nebe, Kraus mu zpočátku nevěřil, i když jejich podoba byla neuvěřitelná. Především ta moderátora donutila podrobit se testům DNA, jejichž výsledky mluvily jasně.

Čtyřnásobný otec synů

Ještě před pár lety si Jan Kraus myslel, že je otcem tří synů – Davida a Adama, které má s herečkou Janou Krausovou, a Jáchyma, jehož zplodil se svou současnou partnerkou Ivanou Chýlkovou. Jenže pak se objevil Marek Blažek. Lidé z jeho okolí ho prý stále otravovali s tím, jak moc podobný Krausovi je, až se rozhodl zjistit pravdu.

„Matka byla dost proti, když jsem s pátráním začal. Když jsem na ni útočil, aby mi řekla, kdo je můj skutečný táta, rezolutně to odmítala a svým způsobem bránila tomu, abych se to dozvěděl,“ uvedl v rozhovoru pro IDnes. Marek byl tak jako tak rozhodnutý, že bude Krause kontaktovat. Vyměnili si několik e-mailů, herec stále nechtěl věřit tomu, že by Marek mohl být jeho synem, přestože si byli opravdu neskutečně podobní. „Nikdo z nás nebyl tátovi tak podobný jako Marek. Když poslal podobiznu, bylo to neuvěřitelné,“ vysvětloval jeho bratr Adam.

Rozhodly testy DNA

V dubnu 2005 se otec se synem poprvé setkali osobně. Krause již opouštěly pochyby, nicméně trval na testech DNA. S každým setkáním si byli oba muži více a více jistí, že mezi nimi figuruje příbuzenský vztah, byli si totiž podobní nejen tváří, ale i gesty, hlasem, pohyby atd. Výsledky testů DNA obdržel Jan Kraus e-mailem, který otevřel společně s Markem.

Foto: Nextfoto, Marek Blažek s bratrem Davidem Krausem a Anetou Vignerovou na představení CD Cukrárna

Celý proces natočili na kameru, od první korespondence až po zjištění výsledků. Mini dokument se také objevil na platformě YouTube na kanálu Marka Blažka. Informace z e-mailu mluvily jasně, Jan Kraus byl z 99,99 % označen jako biologický otec Marka. Jan Kraus si také všechny své syny, včetně Marka, pozval do 200. dílu své show tehdy vysílané na ČT s názvem Uvolněte se, prosím, kde celý příběh znovu odvyprávěl a přiložil natočené video.

Zdroj: Autorský text, YouTube Marka Blažka, iDNES, Uvolněte se prosím 200. díl