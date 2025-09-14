Kateřina Brožová neměla štěstí na muže. I manželství s miliardářem se rozpadlo. Vzešla z něj ale dcera Kateřina, vypadající jako její dvojče.
Herečka Kateřina Brožová snad zastavila čas, anebo objevila elixír mládí, jinak si to v naší redakci Osobnosti.cz neumíme vysvětlit. Vždy vypadala skvěle a svůj půvab si udržuje i v pokročilém věku. Málokdo by jí hádal 57 let, které oslavila letos v únoru. Jedna z našich nejkrásnějších hereček a milovnice zvířat má dceru, která geny zdědila po mamince. Ve šlépějích své matky však nekráčí.
Urovnala vztah svých rodičů
Kateřina Brožová má dceru Kateřinu s ředitelem potravinářské firmy, miliardářem Zdeňkem Tomanem, za něhož se provdala v roce 1997. Svatba byla skutečně pompézní, Brožová vypadala jako princezna, svatebčané si mohli užít luxusní hostinu, vše nasvědčovalo tomu, že tady o lásku ani o peníze není nouze. Rodina působila jako zhmotněná reklama na štěstí. Málokdo by hádal, že nakonec dojde k jejímu rozpadu.
Láska však zaslepila jejich odlišnosti, které se nakonec staly hlavním důvodem rozvodu. Brožová si uvědomila, že jsou s manželem každý jiný. Dva roky od svatby se narodila dcera Kateřina, která mohla být záchranou jejich manželství. Ještě pár let to tak vypadalo, nicméně v roce 2004 došlo k definitivnímu konci. Rozvod nebyl nijak jednoduchý, bývalí manželé spolu nedokázali vycházet. Rodinné vztahy urovnala až jejich dcera. Dnes, dvacet let od rozvodu, jsou přáteli a rozumí si lépe než v dobách jejich manželství.
Na svou dceru mohou být pyšní
Pojí je jejich dcera, na kterou mohou být náležitě pyšní. Snaží se ji podporovat ve všem, pro co se rozhodne, a nechybět u jejích významných životních událostí. Jako například při příležitosti získání bakalářského titulu v oboru podnikání a obchodu na Newton College, jež spolupracuje s prestižní evropskou univerzitou v Oxfordu.
Brožová má se svou dcerou nádherný vztah. Rodina je pro ni vším. Svou dceru podporuje, je velmi pracovitá a aktivní. Je zdatnou parkurovou jezdkyní, na starosti má management jezdeckého klubu, trénuje a jezdí, dokonce má za sebou i několik módních přehlídek. Není se čemu divit, krásu zdědila po své mamince. Ty dvě byste mohli považovat za sestry.
