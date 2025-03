Oblíbený herec Jiří Bartoška se před pár lety rozhodl postavit chalupu v malebné krajině kolem Karlových Varů. Unikátní dřevostavba dostala i cenu.

Jiří Bartoška si zamiloval krajinu kolem Karlových Varů tak moc, že se tu rozhodl postavit víkendovou chalupu. Cílem bylo, aby zapadla do okolí malé vesničky a zároveň splňovala nejmodernější nároky na bydlení. Vznikla tak krásná dřevostavba, za kterou si její autoři také odnesli cenu. Jiří Bartoška, jenž má za sebou již druhou léčbu rakoviny, tak má nádherné místo, kde může relaxovat a nabírat sílu z krásné okolní přírody.

Venkovský dům s moderními prvky

Jiří Bartoška má ke Karlovým Varům opravdu blízko. Už od roku 1994 je prezidentem Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech a zná dobře i okolí. Před několika lety se dokonce rozhodl, že si v blízkosti Varů postaví víkendovou chalupu. A to ne ledajakou. Projektu na její výstavbu se podle zjištění redakce Osobnosti.cz chopil hercův dobrý kamarád Vít Máslo. A tak vznikla nádherná dřevostavba, která kombinuje architekturu typického venkovského domu a moderních prvků, jak uvedl Deník.

Stavba připomínající velkou stodolu, s fasádou z opalovaných prken a plechu, může na někoho působit příliš jednoduše. Je však navržena tak, aby zapadala do okolní přírody a nebudila velkou pozornost příliš moderními prvky. Chalupa je zasazená do malebné krajiny u zříceniny hradu Andělská hora, kde se nachází stejnojmenná víska. A jelikož je pouhých 10 minut jízdy od Karlových Varů, jde o vyhledávané turistické místo. Terasa i prosklený obývací prostor poskytuje výhledy do okolní typicky české krajiny plné kopečků, lesů a luk. A nechybí tu ani vyhřívaný venkovní bazén.

Bartoška má kde sbírat síly po náročné léčbě

A to, že se venkovský dům povedl, dokládá skutečnost, že si za něj v roce 2019 architekti odnesli cenu BIG SEE za design, jak se naší redakci podařilo dohledat. Jiří Bartoška tak jistě místo mimo ruch velkoměsta využije. V posledních letech se potýká se zdravotními problémy a pobyt v přírodě jistě může k úspěchu léčby přispět. Naštěstí se zdá, že poté, co se mu v roce 2023 vrátila rakovina, je vše opět na dobré cestě. Po absolvování léčby se na podzim loňského roku opět vrátil na divadelní prkna.

Možná se letos také podaří dotočit pokračování úspěšného filmu Teorie tygra z roku 2016. Natáčení dvojky muselo být v dubnu loňského roku už podruhé odloženo právě kvůli Bartoškově léčbě. Jak však uvedl deník Blesk, i když se na něm léčba podepsala viditelnou ztrátou kil, výsledky jeho posledního důležitého vyšetření, které absolvoval v Motole, jsou vynikající. Zdá se tak, že Jiřímu Bartoškovi se podařilo rakovinu porazit i podruhé a budeme mu přát rychlou rekonvalescenci po náročné léčbě.

Zdroj: Autorský článek, Deník, Blesk