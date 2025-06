Antonín Procházka, herec, dramatik a divadelní režisér, se dostal do povědomí diváků především jako Petr Kaštan z Ulice. Jeho fanoušky zajímá, jaký je jeho osobní život.

Jste-li fanoušci nekonečného seriálu Ulice vysílaného již přes 20 let na TV Nova, jistě znáte postavu Petra Kaštana. Zpočátku trochu otravného majitele obchodu s barvami a laky, který se však postupem času propracoval mezi oblíbené postavy, bez nichž už si seriál nedokážeme představit. Jeho představitelem není nikdo jiný než herec, dramatik a také divadelní režisér Antonín Procházka. Díky působení v Ulici se přirozeně zvedl zájem o jeho osobu a na Osobnosti.cz nás zajímala nejen jeho kariéra, ale především osobní život.

Jak to má Antonín Procházka se ženami

Antonín Procházka byl dvakrát ženatý. Poprvé za svou manželku pojal herečku Zoru Kostkovou, se kterou vychoval syna Antonína, podruhé se oženil s herečkou Štěpánkou Křesťanovou, spolu mají dceru Viktorii. Jeho současná manželka je o celých 22 let mladší, ale rozhodně to ani jeden z nich nepovažuje za překážku. Šťastně svoji jsou již od roku 2005, takže jim to v manželství klape už krásných 20 let.

Manželství nenarušila ani společná práce na některých projektech. Dvojice totiž společně hraje v jedné divadelní hře s názvem Jednotka intenzivní lásky, dokonce se Štěpánka Křesťanová objevila taktéž v seriálu Ulice, kde ztvárnila v jednom z dílů ženu ze seznamky.

Často sám sebe režíruje

Antonín Procházka má mezi svými kolegy spoustu přátel. Je to ten typ herce a divadelního režiséra, s nímž prostě chcete pracovat. Spolupráce s ním je pro mnohé velmi příjemná, příprava muzikálů a komedií ho totiž nesmírně baví. V Show Jana Krause dokonce přiznal, že nemá žádné koníčky, protože nejraději pracuje. Dokonce režíruje i spoustu svých kolegů ze seriálu Ulice, včetně sebe.

Štěpánka Křesťanová jako Simona a Antonín Procházka jako Jiří Zveřejnil(a) DJKT Plzeň dne Pondělí 23. února 2015

Antonín Procházka je dvorním režisérem Hudebního divadla v Karlíně, režíruje zde například muzikály The Bodyguard, Slunce, seno, jahody, Sestra v akci a The Addams Family. Zároveň působí v Divadle Metro, kde se potkává se spoustou svých kolegů právě z Ulice, například Ljubou Krbovou, Adrianem Jastrabanem, Martinou Randovou nebo Jiřím Štréblem. Je však také dramatikem a autorem řady her.

A jak vznikají jeho scénáře? „Když mám nějakou ideu, udělám si poznámku. Během roku si je střádám, mám jich plný šuplík. A když přijde doba něco napsat, tak do něj sáhnu a kamarádům převyprávím námět. A vím, že když se zasmějí, nebo jakýmkoli způsobem zareagují, že jsem na dobré stopě,“ svěřil se pro magazín Patriot.

Zdroj: Autorský text, Wikipedie, Český rozhlas, Magazín Patriot, Show Jana Krause